Cassoni delle mele lungo le strade e negli spazi comunali a Novella: le disposizioni del sindaco Donato Preti

Durante il periodo della raccolta delle mele, a Novella si verifica regolarmente il deposito non autorizzato di cassoni in plastica lungo le strade e negli spazi comunali.

Un’usanza che causa problematiche di intralcio alla circolazione veicolare, nonché di sicurezza pubblica nel caso di deposito nelle vicinanze di aree sensibili come piazzole di elisoccorso, scuole ed edifici pubblici.

Per questo il sindaco Donato Preti ha firmato un avviso nel quale ribadisce che è vietato depositare, anche temporaneamente, i cassoni per la raccolta delle mele lungo le strade e negli spazi comunali in genere.

Nell’avviso si comunica inoltre che, in caso di inadempienze accertate, si provvederà alle sanzioni specifiche e accessorie previste dall’articolo 15 (occupazioni abusive) e dall’articolo 43 (sanzioni accessorie a tutela del demanio pubblico).

L’avviso completo è consultabile sul sito internet comunale www.comune.novella.tn.it

