«Assassino e venduto tornatene a casa» Di Maio contestato anche a Napoli

Pubblicità

Pubblicità



Luigi Di Maio, ministro degli Esteri e leader di Impegno civico, è stato aggredito verbalmente e insultato da alcuni contestatori mentre entrava al nuovo comitato elettorale di Napoli per l’inaugurazione.

Diversi gli insulti partiti dalla folla: “Vattene a casa, assassino, non ti vogliamo”, «sei solo un venduto», «Traditore». Così ha risposto Di Maio alla domanda di un cronista che gli ha chiesto se questi contestatori fossero suoi ex amici dei 5 Stelle: “Non lo so, non ho mai avuto il piacere di conoscerli”.

Un tempo osannato dalla sua gente adesso invece insultato, fischato ed evitato da tutti. Il ritorno di Luigi Di Maio a Napoli non è stato insomma esattamente indimenticabile.

Pubblicità Pubblicità

Dopo l’addio al Movimento 5 Stelle con tanto di scissione, il ministro degli Esteri ha fondato Impegno civico, soggetto politico destinato a scomparire ancor prima di nascere.

Stabilmente sotto l’1 per cento, (è data allo 0,7%) la creatura di “Giggino” non contribuirà nemmeno al risultato complessivo del suo schieramento, ovvero l’ammucchiata di sinistra guidata da Letta. Anche la sua stessa elezione è a rischio.

La trasformazione politica degli ultimi anni e le decine di voltaggabana non hanno giovato, questo è certo.

Pubblicità Pubblicità



Una su tutte, impossibile da dimenticare, riguarda le sue parole nei confronti del PD: «Mai con quelli di Bibbiano, con questi io non voglio averci a che fare».

Parole che rimasero tali, infatti nella prossima tornata elettorale Di Maio si presenterà proprio col PD.

Le reazioni a tutti i suoi comizi sono tiepide, come dimostrato da Napoli e il suo partito non farà la differenza alle elezioni.

E il ministro ha iniziato a cercare qualche appiglio: “Non è stata una campagna semplice perché è iniziata in pieno agosto, quando gli italiani volevano un po’ di riposo e non le chiacchiere della politica. Purtroppo, durante l’estate, ci siamo trovati anche nel bel mezzo della più acuta crisi energetica” . La débâcle è chiaro a tutti, é imminente.