Samantha Cristoforetti dallo spazio filma una spettacolare aurora polare

Continua la missione spaziale Minerva condotta da Samantha Cristoforetti. Tra un’incombenza e l’altra Samantha ama condividere curiosità e testimonianze con i tanti fan che la seguono sui social.

Qualche giorno fa, Astrosamantha ha pubblicato un video mozzafiato che riprende un’aurora polare, (clicca qui per vederlo) ma vista dallo spazio, una prospettiva decisamente inedita (almeno per noi terrestri).

L’astronauta italiana dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) è abituata a utilizzare i social per aggiornare gli appassionati dello spazio sul lavoro che svolge. Qualche giorno fa ha pubblicato il video dell’aurora su Twitter. “… E nel frattempo, guardando dalla parte posteriore, l’aurora brilla oltre l’orizzonte. E riuscite a vedere le ombre proiettate dalla Luna sugli elementi della Stazione Spaziale?”, ha scritto l’astronauta a corredo delle immagini mozzafiato che ha condiviso con i fan. In sottofondo al video pubblicato da Cristoforetti, la canzone “Chillout”, adatta a far volare almeno con la fantasia.

L’aurora polare è un fenomeno ottico dell’atmosfera terrestre, che si manifesta con bande luminose di un’ampia gamma di forme e colori che cambiano rapidamente, muovendosi nello spazio, tipicamente di colore rosso-verde-azzurro, detti archi aurorali. (qui il bellissimo video)

Il fenomeno è causato dall’interazione di particelle cariche (protoni ed elettroni) di origine solare, con la ionosfera terrestre. Lei particelle eccitano gli atomi dell’atmosfera che diseccitandosi in seguito emettono luce di varie lunghezze d’onda. Viene chiamata “aurora boreale” o “australe” a seconda dell’emisfero in cui si verifica. (clicca qui per vedere il video integrale)

… and in the meantime, looking aft, the aurora shimmers away beyond the horizon. And can you see the shadows cast by the Moon on the @Space_Station elements? #MissionMinerva @esa @esaspaceflight pic.twitter.com/c6Su4w6H8G

— Samantha Cristoforetti (@AstroSamantha) September 6, 2022