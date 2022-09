Oggi la Giunta provinciale a Ville d’Anaunia, in Val di Non

Pubblicità

Una giornata che si è aperta sotto la pioggia, ma che non ha fatto mancare l’accoglienza dei rappresentanti istituzionali locali e dei residenti: a salutare la Giunta provinciale di fronte alla sede municipale di Tuenno, nel Comune di Ville d’Anaunia, dove oggi si è recata per la riunione di Governo, erano presenti il sindaco e la Giunta Comunale, l’assessore regionale agli enti locali e alcuni membri di Soccorso Alpino, Carabinieri, Vigili del fuoco, Corpo Forestale, Polizia locale, categorie economiche, associazioni e cori.

Nel salutarli, il presidente Fugatti ha ricordato che l’invito da parte del sindaco era stato inoltrato nel 2021, ma che al di là di alcuni impedimenti che ancora non lo avevano permesso, la Giunta ci teneva ad essere presente a Ville d’Anaunia, perché le riunioni “fuori porta” consentono una maggiore conoscenza del territorio e consapevolezza delle tematiche che lo riguardano.

L’assessore all’agricoltura Giulia Zanotelli, che tra l’altro è parte da diversi anni proprio della comunità locale, ha fatto notare come il territorio comunale sia molto vasto e variegato, comprendendo l’ambiente montano, forestale e lacustre all’interno del Parco Adamello Brenta, una realtà molto viva, senza dimenticare il comparto frutticolo che rappresenta un settore importante.

Oltre a fare cenno alle progettualità che sono state avviate, l’assessore ha fatto ricordato come la comunità locale abbia saputo contraddistinguersi in molti settori. La Giunta è consapevole che per amministrare occorre responsabilità e sinergia con le comunità per fare scelte a favore della società trentina.

Da parte del sindaco è stato evidenziato che la presenza sul territorio della Giunta provinciale rappresenta un bel segnale. La Giunta si mostra infatti sempre disponibile ad affrontare con serietà i temi locali e anche questo è sicuramente significativo.

Il sindaco ha poi manifestato solidarietà al presidente della Provincia per gli episodi recenti che l’hanno visto oggetto di minacce e intimidazioni, sottolineando come questo sia un periodo in cui non è facile mettersi in gioco per la comunità. Dopo la riunione la Giunta provinciale ha poi avuto un incontro con la Giunta comunale nella sede municipale della frazione di Tassullo.

