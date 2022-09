Lega: «I vigliacchi ci danno solo più forza per andare avanti»

Pubblicità

Ancora vandalismi contro i cartelloni elettorali della Lega. Manifesti rovinati, strappati, riempiti di insulti e via dicendo.

A suo modo quanto sta succedendo offre anche delle risposte sul perché il centrodestra stia arrivando al 50% dei consensi in Italia. Parte del merito infatti, e questo va riconosciuto, è proprio di questi vandali che così facendo tirano la volata anche alla Lega.

Il fenomeno, non nuovo alle cronache purtroppo, è successo a Comano Terme e a Strembo. Sotto la lente d’ingrandimento i soliti ignoti che intimano alla lega di fermarsi.

Nel merito il commissario della lega Diego Binelli è intervenuto duramente: «Ai poveracci che questi giorni hanno vandalizzato i cartelloni elettorali stracciando e imbrattando i poster della Lega diciamo solo che questi gesti vigliacchi non ci fermano, anzi, sono la prova che Matteo Salvini sta lavorando bene per il Paese. Questa è la presunta democrazia di chi non accetta nessun contraddittorio e, ai fatti concreti che la Lega sta mettendo in atto per i cittadini, risponde con minacce di morte, atti vandalici e azioni violente. Questi sono i soliti ‘democratici’ che vogliono tappare la bocca a chi non la pensa come loro.

«Sono coloro – conclude Binelli – che non hanno altra arma che la violenza per mostrare le idee che non hanno. Sono coloro che se aprono la bocca non esce nulla, se non sputi, insulti e minacce. Noi però preferiamo i contenuti e le idee alla violenza. I vigliacchi rossi se ne facciano una ragione; oggi siamo solo più convinti ad andare avanti nel nostro lavoro a testa alta a fianco di Matteo Salvini”.

