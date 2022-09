“In attesa del… primo giorno di scuola”: più di 500 persone all’evento organizzato dalla Cassa Rurale Val di Non-Rotaliana e Giovo

Pubblicità

Partecipazione oltre le aspettative per la manifestazione “In attesa del… primo giorno di scuola”, evento organizzato sabato scorso a Cles, al Centro per lo Sport e il Tempo Libero.

Più di 500 persone provenienti dai territori serviti dalla Cassa Rurale Val di Non-Rotaliana e Giovo, promotrice dell’iniziativa, hanno riempito le tribune del campo da calcio, in una giornata da ricordare nel tempo.

«Siamo abituati a festeggiare la fine della scuola. La Cassa Rurale, invece, vuole celebrare l’inizio dell’anno scolastico, una tappa importantissima per i neo alunni e per le loro famiglie, un segno di vicinanza alla comunità e al mondo della scuola» ha esordito il presentatore Matteo Lorenzoni.

In apertura gli interventi istituzionali. Il presidente della Cassa Rurale Silvio Mucchi, portando i saluti dell’intero Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, ha ricordato i numerosi e concreti rapporti di collaborazione tra scuola e Cassa Rurale, ponendo l’accento sulle ramificazioni e gli intrecci sociali che i due enti manifestano.

«Si tratta del primo evento organizzato dopo la fusione tra la Cassa Rurale Val di Non e la Cassa Rurale Rotaliana e Giovo – ha aggiunto il presidente – due territori molto simili, alleati per una crescita economica e sociale».

Il direttore generale Massimo Pinamonti ha ricordato inoltre come la manifestazione sia arrivata all’edizione numero 21: dal 2002 al 2022 più di 5.000 bambine e bambini sono stati invitati alla festa, ricevendo in omaggio lo zainetto scolastico, segno di vicinanza della Cassa Rurale ai figli dei soci e dei clienti.

«Il compito della Cassa Rurale – ha detto il direttore – è anche quello di accompagnare i giovani durante il loro percorso scolastico e professionale, con servizi e prodotti “su misura” e con iniziative sociali e culturali di supporto».

Hanno portato poi i saluti le varie autorità presenti: in rappresentanza del Comune di Cles la consigliera comunale Stella Menapace, il sindaco dal Comune di Sanzeno Martin Slaifer Ziller, l’assessore agli enti locali della Regione Lorenzo Ossanna, l’assessore all’agricoltura della Provincia Autonoma di Trento Giulia Zanotelli.

A seguire spazio agli Istituti Comprensivi, con l’intervento del dirigente scolastico Massimo Gaburro dell’Istituto Bernardo Clesio che ha lodato la Cassa Rurale per il costante supporto alla scuola: «Quando abbiamo bisogno di un aiuto troviamo sempre un partner affidabile nella Cassa Rurale, sia come supporto economico, ad esempio nell’acquisto dei libretti scolastici, sia in iniziative culturali e formative».

Ha portato i saluti ai presenti anche Maura Corazzola, vicaria dell’Istituto Comprensivo di Taio.

La manifestazione è proseguita con l’esibizione della Compagnia Teatrale “Moreno Chini”; Barbara Widmann e Sara Lorenzoni hanno interpretato alcune lettere significative di inizio scuola e una poesia a tema di Gianni Rodari.

Conclusione ricca di sorprese con i clown dei palloncini e i truccabimbi a cura dell’associazione di volontariato “Cuore per un sorriso”: l’attività dell’associazione consiste nella clownterapia negli ospedali di Trento e Rovereto e nelle Case di Riposo del Trentino. Anche questo aspetto di solidarietà è stato apprezzato dai numerosi partecipanti.

