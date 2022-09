Borgo, centro per minori «Sosta Vietata»: ecco il bilancio dopo la pandemia

Pubblicità

Tra coloro che maggiormente hanno dovuto fare i conti con la pandemia e le sue restrizioni ci sono sicuramente i ragazzini delle fasce elementari e medie ed in particolare coloro che hanno bisogni educativi speciali.

Nella ricognizione dei Servizi attuata dal neo Presidente della Comunità di valle – Enrico Galvan – c’è anche il Centro Diurno e Aperto Minori “Sosta Vietata” di Borgo Valsugana. “Nel 2021 – riporta la Responsabile del Servizio sociale Maria Angela Zadra – per rispettare le misure di sicurezza, abbiamo suddiviso i ragazzini in piccoli gruppi, utilizzando non solo la sede del Centro in via per Telve, ma creando una “sezione staccata” nella sala Guido Polo in piazzetta Ceschi e questo ha funzionato molto bene”.

Il centro, aperto 5 pomeriggi a settimana, è gestito da APPM onlus e vi operano sia educatori del gestore, che educatori della Comunità. “Ho potuto riscontrare – dice il Presidente Enrico Galvan – come il numero di situazioni seguite in collaborazione con il Servizio sociale sia davvero rilevante, si parla di 43 ragazzini tra gli 8 ed i 16 anni, di cui il 65% maschi. Il dato 2021 è in linea con gli ultimi 4 anni, ma da più parti, scuole e Servizi segnalano come il bisogno sia in crescita, in particolare dopo l’esperienza pandemica. Con lo scopo di decentrare maggiormente i servizi sul territorio, in un’ottica di prossimità, contiamo di attivare presto un gruppo anche presso “Villa Prati”, già sede del Centro di Servizi per Anziani, dove è stato allestito uno spazio apposito”.

Il Centro è sicuramente un luogo di inclusione sociale importante, se si pensa che sono ben 12 le nazionalità presenti, non sono certo un limite, ma anzi, un valore aggiunto in termini di interculturalità, scambio, integrazione e confronto.

Il Comune più rappresentato per quanto riguarda la provenienza, corrisponde al capoluogo della Comunità di Valle, Borgo Valsugana, rappresentato dal 33% dei frequentanti, seguito da Pieve Tesino e Scurelle con il 12%, con percentuali minori via via nei diversi Comuni della Valle.

C’è da dire che il lavoro con le Scuole ed i Servizi Specialistici (Neuropsichiatria, Psicologia, …) ha creato una rete molto solida ed efficace, che consente di intercettare ed indirizzare al Centro i ragazzini che presentano dei bisogni specifici di apprendimento, per i quali esso è indubbiamente una risorsa importante ed alla quale i minori partecipano con continuità, se si pensa che ben l’84% ha avuto una frequenza superiore al 70%.

Presso il Centro però non si lavora solo sugli aspetti relativi al supporto scolastico, ma anche sull’area dello sviluppo affettivo ed emotivo, della relazione con il gruppo e con l’adulto, delle abilità e delle autonomie, anche attivando collaborazioni preziose con le associazioni di volontariato in ambito sportivo, culturale, musicale, alpinistico e sociale.

Accanto al Centro Diurno, che prevede un intervento più strutturato, c’è anche il Centro Aperto, che invece punta più sugli aspetti di socializzazione ed aggregazione. Nel corso del 2021 i partecipanti sono stati 16, equamente distribuiti tra maschi e femmine, quasi tutti stranieri e d’età tra i 7 e gli 11 anni; anche in questo caso il 75% proviene dal principale centro valsuganotto.

Un ultimo accenno riguarda poi il progetto CENE AL CENTRO! rivolto ai ragazzi più grandi, compresi i primi anni delle superiori, dove ci si è confrontati sui temi tipici dell’età adolescenziale, partendo anche da stimoli quali un film, un racconto, in un clima conviviale che facilitasse l’interscambio.

Il Centro svolge poi un’azione di supporto anche a favore dei genitori dei ragazzi seguiti, soprattutto di indirizzo e comprensione rispetto alle risorse presenti in Valle.