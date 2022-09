Aumento spese condominiali, Itea replica: «Costretti ad adeguare gli acconti mensili, abbiamo chiesto aiuto alla Provincia»

Pubblicità

In relazione agli articoli pubblicati in questi giorni sul nostro giornale Voce del Trentino, Itea Spa interviene per precisare, ai fini di una corretta e completa informazione e a tutela della propria immagine, quanto segue.

La criticità dell’attuale scenario energetico internazionale è nota a tutti, così come noto è l’andamento dei prezzi del mercato di riferimento; negli ultimi mesi si sta assistendo ad una crescita eccezionale e non si possono che prevedere ulteriori rincari che incideranno per lo più sulle voci di spesa quali l’energia termica e l’energia elettrica.

Come già fatto dalla maggior parte degli amministratori, anche Itea è stata costretta suo malgrado ad adeguare gli acconti mensili delle spese condominiali all’aumento generalizzato dei prezzi, per evitare di emettere a fine esercizio nel 2023 un conguaglio esorbitante da pagare in un’unica soluzione, che essendo imprevisto sarebbe insostenibile per molte famiglie. La Società ha ritenuto fosse meglio evitare ai propri inquilini spiacevoli sorprese, e di tale adeguamento degli acconti l’utenza è stata informata in più occasioni.

Si precisa inoltre che, a differenza del canone d’affitto (che, quale canone sostenibile, è determinato sulla base delle capacità economiche del nucleo familiare, ossia l’ICEF), l’acconto delle spese condominiali non è soggetto alle politiche provinciali della casa e dunque segue anche per i nostri inquilini le regole del mercato, e Itea non ha purtroppo alcun margine di manovra per ridurre i costi.

Con specifico riferimento alle spese di riscaldamento degli ambienti e di fornitura di acqua calda, gli acconti sono stati calcolati sulla base della previsione dell’andamento dei prezzi del combustibile, che non è certo imputabile alla Società.

Quello delle spese condominiali è un argomento che sta a cuore al Consiglio di Amministrazione e alla Società che, ricordiamo, si è sempre impegnata per garantire un servizio a costi vantaggiosi per la propria utenza.

Gli inquilini che vivono in uno stabile gestito dalla Società con riscaldamento centralizzato, in riferimento all’esecuzione di lavori, servizi e alla fornitura dei vettori energetici, godono infatti di prezzi derivati da gare d’appalto che prevedono degli specifici ribassi.

In particolare, il contratto di Servizio Calore che Itea Spa ha in essere con l’assuntore è di tipo global service, ovvero prevede, per i singoli appartamenti, la fornitura di calore che garantisca le temperature richieste dagli standard di legge e la fornitura dell’acqua calda sanitaria.

Oltre alla conduzione degli impianti, il servizio comprende, la manutenzione ordinaria degli impianti, la manutenzione su guasto, assicurando reperibilità e pronto intervento 24 h su 24 (per cui è attivo un numero verde per segnalare eventuali problematiche anche di temperatura) ed un piano di interventi di riqualificazione tecnologica, funzionale ed energetica su tutto il parco impianti gestito.

È da precisare che il costo dei vettori energetici forniti è comunque indicizzato ovvero segue l’andamento del mercato per cui se aumenta, aumenterà di conseguenza anche l’importo delle spese condominiali.

La Società, consapevole del gravoso impatto che la crisi energetica scatenerà sulle famiglie, si è già attivata a inizio estate con la Provincia per poter trovare delle possibili soluzioni per alleviare il peso che l’utenza dovrà sostenere per questa ulteriore emergenza.

In relazione, invece, a quanto riportato dalla nostra testata in merito, a detta della stessa, alla non corretta suddivisione delle spese condominiali, si evidenzia innanzitutto che l’obiezione sollevata è relativa a una prescrizione contenuta nel superato “Quadro riassuntivo per la ripartizione delle spese di manutenzione”, sostituito dal vigente “Quadro delle spese negli immobili gestiti da Itea Spa”; quest’ultimo prevede, in ossequio a quanto stabilito dal Codice Civile, che tutta la manutenzione ordinaria è a carico del conduttore, mentre quella straordinaria rimane a carico del proprietario.

Per ritornare all’esempio citato nell’articolo, il Quadro pone a carico dell’inquilino la manutenzione ordinaria, verniciatura e riparazione delle recinzioni mentre l’installazione e la sostituzione delle stesse rimane a carico del proprietario.

Tornando infine al caso del nucleo con contratto di locazione temporanea sottoposto a procedura di rilascio spontaneo dell’alloggio, stabilito con udienza del Tribunale in data 29 giugno 2022, preme ribadire nuovamente, perché evidentemente non è stato recepito, che Itea Spa non gestisce le assegnazioni dell’alloggio né tantomeno la raccolta delle istanze di alloggio pubblico.

Entrambe le procedure sono in capo all’Ente locale competente per territorio che stila e approva le relative graduatorie ai fini dell’assegnazione della casa pubblica.

In ogni caso e per fare maggiore chiarezza sul caso, si fa presente che, al momento della nostra replica, dunque in data 5 agosto 2022, dalle verifiche effettuate presso gli uffici competenti del Comune di Trento, questi ci hanno comunicato che la domanda (fornita dal nucleo interessato e allegata al vostro articolo) era sì stata compilata, ma non era mai stata inviata: infatti per maggiore garanzia del richiedente, il portale di inserimento di tali istanze, gestito per l’appunto dall’Ente locale competente e non da Itea, prevede una risposta automatica quando l’istanza viene inoltrata, come probabilmente è successo anche alla signora negli anni scorsi. Per la verifica di quanto accaduto durante l’iter invitiamo il nucleo e codesto giornale a rivolgersi al Comune di Trento.

In ogni caso, come previsto dalla normativa vigente e come più volte chiarito, Itea Spa gestisce soltanto il contratto di locazione stipulato dopo l’assegnazione ufficiale dell’alloggio da parte dell’ente locale ai nuclei in posizione utile nella graduatoria.

Quindi, finché non viene stipulato un contratto di locazione con la Società a seguito dell’assegnazione, il cittadino richiedente un alloggio pubblico ha come unico interlocutore di riferimento l’Ente locale competente e dunque, in questo caso, il Comune di Trento e non i funzionari Itea, che non hanno, nemmeno volendo, alcuna competenza in merito.

Comprendendo le difficoltà della famiglia in questione, il nostro auspicio è che il nucleo presenti la domanda per essere inserito nelle prossime graduatorie e, in base ai criteri stabiliti dalla legge che garantisce a tutti gli interessati parità di condizioni di accesso e di permanenza, risulti in posizione utile per l’assegnazione di un alloggio.

