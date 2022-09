A breve il parcheggio Monte Baldo diventerà a pagamento

Pubblicità

Pubblicità



Cambiamenti in arrivo per il Parcheggio Monte Baldo (Via Monte Baldo) a Trento. L’area e i suoi 250 spazi (ora 230 con i nuovi posti per le biciclette e quelli ad uso privato) da gratis diventeranno a pagamento.

L’idea è quella di mettere una tariffa base sperimentale (1 euro al giorno tra le 6 e le 24 e 50 centesimi all’ora tra le 24 e le 6) per cercare di sfruttare a meglio questo archeggio dalla posizione strategica.

Ad oggi, riuscire a parcheggiare al Monte Baldo è una vera impresa. Spesso le auto vengono lasciate notte e giorno dai residenti, riducendo quindi gli spazi utili ai pendolari che si trovano quindi costretti ad avvicinarsi al centro con la propria auto.

Pubblicità Pubblicità

Se l’obiettivo è quello di rendere la città più “green”, questa “limitazione” al Monte Baldo può essere una buona soluzione: alcune fermate dei mezzi pubblici sono a ridosso del parcheggio; se si vuole camminare il centro città non è poi distante e tra monopattini e biciclette si può ulteriormente velocizzare i propri spostamenti.

L’ideale sarebbe mantenere una tariffa “comoda” e bassa in orario di lavoro: cittadini e pendolari sarebbero più agevolati e invogliati nel lasciare il veicolo lontano dal caos del centro città ma allo stesso tempo abbastanza vicino per ogni esigenza.

Pubblicità Pubblicità