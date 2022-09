I grandi coglioni «democratici» che non pensano

Brigate rossonere, e non quelle della fossa dei leoni di san Siro. Brigate rosse per l’ideologia, nere per il metodo e i tempi bui.

Di sicuro c’è solo che sono dei grandi coglioni «democratici». Quanto pericolosi non si sa.

Fa riflettere il fatto che gli espisodi violenti qui in Trentino nascano sempre in seno alla base dei partiti di sinistra, quelli insomma che si ergono in difesa della protezione della democrazia e della libertà. Ma solo quando si tratta di difendere i loro interessi. Quelli che, per intenderci, combattono con ferocia e pervicacia per i diritti civili, che alla fine però “casualmente” non sono mai quelli di noi italiani, e anzi, spesso collimano con i loro. Sempre casualmente.

In altri tempi potevano essere demansionati a pirla, ma dopo l’attacco di Cina (Covid) e Russia (guerra, guerra del gas e guerra del grano) con tutto quello che ne è conseguito in termini di destabilizzazione mondiale c’è da temere anche dagli stupidi, cioè da quelli che minacciano di morte gli uomini politici.

Perché gli stupidi (coglioni) sono pericolosi e violenti. E in questo clima crepuscolare e buio dove si parla diffusamente di un autunno costellato da sommosse per il pane, generare altre preoccupazioni (anche se tenui nel panorama generale) in termini di impegno politico-istituzionale non è proprio il caso.

Ma gli stupidi non capiscono che la valutazione in questo caso è diversa, allarmata. Viene in mente la serie di medici americani uccisi brutalmente dagli antiabortisti perché praticavano l’aborto negli stati dov’era legale.

Si può essere ancorati alle proprie idee, ed è giusto battersi per esse, ma sempre rispettando quelle degli altri, ed escludendo ogni forma di violenza a priori, non solo fisica verbale o scritta, ma anche pensata.

Ma si sa, gli stupidi (i coglioni) non pensano. E il termine testicolare, si badi bene è usato proprio perché lontano dal cervello, e indipendente dalla ragione, terminata la loro funzione non servono più a nulla. Come le cosiddette nuove B.R.

Avete articolato a fatica qualche concetto idiota, bene ora levatevi dai coglioni o da voi stessi come preferite. Purtroppo l’idiozia alberga ovunque, anche nel maligno pensiero di certe dittature.

Io credo che i trentini così come gli italiani siano a volte tentati di cadere in certe trappole demagogico-nazionaliste. Ma da domani voglio pensare che si attrezzino a difendere il Forte della Democrazia in attesa che arrivino in nostri. O la “Nostra“.