Visite teatralizzate in museo: Giacomo Casanova in fuga al Castello del Buonconsiglio

Dall’ 8 settembre al via le visite teatralizzate scritte per la la mostra “I Colori della Serenissima” dedicata alla pittura veneta del Settecento. Ingresso su prenotazione sul sito www.trentinospettacoli.it.

Avete mai pensato di poter incontrare Giacomo Casanova, il celebre seduttore ma allo stesso tempo anche scrittore, poeta, diplomatico nonché agente segreto? Era davvero affascinante e brillante come si racconta? Potrete conoscerlo e vederlo in carne ed ossa mentre passeggia in compagnia di belle nobili e dame nelle sale del Castello del Buonconsiglio.

A partire da giovedì 8 settembre, alle ore 18.30 e in replica alle ore 20.45 andranno in scena le prime visite teatralizzate scritte per la mostra “I colori della Serenissima”, la rassegna dedicata alla pittura veneta del Settecento in Trentino.

Nelle sale del Magno Palazzo si vedrà comparire il più famoso amante e seduttore della storia: Giacomo Casanova, protagonista delle visite teatralizzate scritte da Guido Laino e prodotte da Il Funambolo in collaborazione con il Castello del Buonconsiglio e il Coordinamento Teatrale Trentino. Giacomo Casanova è appena fuggito dalle terribili carceri dei Piombi di Venezia per cominciare un lungo, instancabile peregrinare per tutta Europa.

Al suo rientro in Italia nel 1760, lo immaginiamo passare per il principato vescovile tridentino, con l’idea di mettere in atto un piano che dovrebbe permettergli di farsi graziare dal Tribunale dell’inquisizione della Serenissima, che lo cerca anche in terra straniera per arrestarlo.

Le visite teatralizzate saranno replicate il 24 settembre, il 7 8 e 22 ottobre sempre alle 18.30 e alle 20.45. Prenotazioni e acquisto biglietti su www.trentinospettacoli.it. (Ingresso 5 euro più 1 euro di prevendita).

