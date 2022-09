Ultimo sondaggio Tecnè prima dello stop: Centro destra al 48,7%, Fratelli d’Italia al 24,8%

Pubblicità

Sono stati diffusi nella trasmissione Controcorrente gli ultimi dati del sondaggio di Tecnè – Termometro politico realizzato per mediaset. Si tratta dell’ultimo sondaggio prima dello stop imposto per legge a tre settimane dal voto.

La novità è che gli indecisi stanno calando a vista d’occhio e sono rimasi solo un 6%. Nonostante questo le percentuali di coalizioni e partiti rimangono quasi uguali.

Il divario tra la coalizione del centro destra e quella del centro sinistra è ormai incolmabile. Fratelli d’Italia rimane il primo partito con il 24,8%, al secondo posto il Partito democratico con il 21,9% in calo.

La lega rimane al terzo posto con il 12,1% incalzata dal movimento 5 stelle in salita con l’11,9%

Poi Forza Italia con il 10,4%. Non decolla il terzo polo di Renzi- Calenda che per il momento è fermo al 6,1%. Insignificante la percentale del partito di di Maio che non arriva nemmeno allo 0,9%.

La forbice fra le due maggiori coalizioni si fa ancora più ampia con il conteggio della stima dei seggi. Al Senato il centrodestra prenderebbe dai 125 ai 133 seggi.

La coalizione di Enrico Letta si fermerebbe massimo ai 46 seggi. Una forbice talmente ampia che garantisce la maggioranza totale al senato.

Alla Camera il divario è ancora più ampio con il centrodestra che potrebbe conquistare dai 251 ai 262 seggi contro massimo gli 89 del centrosinistra.

Nel totale il centro destra – secondo tecnè – raggiungerebbe 48,7% contro il 27,9% del centro sinistra.

