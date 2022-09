Trento, lavorare per le cooperative sociali a 4 euro l’ora: «Non ce la facciamo a vivere»

Pubblicità

Pubblicità



Vivere con 300 euro al mese lavorando per 6-8 ore al giorno per anni è una presa in giro. Anzi, il fatto che a dare questi prezzi siano alcune cooperative sociali che ricevono sovvenzioni da comuni e provincia rende il tutto ancora più vergognoso.

C’è chi viene pagato anche 1 euro all’ora dovendosi pure spostare per chilomentri e chi invece ricopre qualsiasi mansione e non vede oltre i 4 euro all’ora lorde. I prezzi sono relativi al territorio trentino e nei nostri casi del capoluogo.

La denuncia arriva da due donne di Trento che si sono rivolte al nostro giornale in modi e tempi diversi. Non vogliono essere citate per paura di ritorsioni, e già questo è piuttosto inquietante. Si tratta di due donne di 51 e 53 anni che lavorano in due cooperative diverse accumunate solo dalla restibuzione. Entrambe lavorano in modo precario, e i contratti vengono rinnovati ogni fine anno. «Per il momento negli ultimi anni ci è sempre stato rinnovato, ma non è scontato»

Pubblicità Pubblicità



Le persone pagate 4 euro all’ora sono ormai un’esercito. Call center, camerieri, rider, addetti alla sanità, vigilantes, addetti alla sciurezza. Una situazione che con la pandemia è peggiorata sensibilmente. «Non è possibile vivere con 300 euro al mese, non ce l’ha facciamo più, non viviamo più» – spiegano affrante le due donne.

Dove sta la dignità della persona? Come pensano – le cooperative – di aiutare ed inserire davvero e concretamente nel mondo del lavoro le persone?

La vita costa, non giriamoci intorno: affitto; spese di condominio (se ci sono); mezzi (propri o pubblici se ci sono); spazzatura; spesa, vestiti, prodotti per la casa. Con 300 euro al mese senza contributi e senza mai un minimo aumento anche dopo anni e anni di lavoro, come si può anche solo pensare di vivere dignitosamente?

Pubblicità Pubblicità



A Trento ci sono cooperative che, per ogni genere di lavoro (bar, reception, pulizie, catering, giardinaggio, lavori da tuttofare) non superano mai la cifra di oltre 4 euro l’ora.

La cosa davvero triste? Queste cooperative hanno la presunzione di “voler aiutare ad inserirsi nel mondo del lavoro” ma, di fatto, non fanno altro che trattenere queste persone. Perché con 300 euro non si può vivere, neanche se in aggiunta ci sono degli assegni di invalidità.

Tenere persone in queste collaborazioni per anni – tra l’altro – non dovrebbe essere possibile: una Borsa Sociale Lavoro ha una durata di 12 mesi, in solo certi casi si va oltre. La Borsa Lavoro è uno strumento di aiuto economico che deve – appunto – aiutare un soggetto ad orientarsi tra le varie attività. E non prevede un rapporto di lavoro dipendente.

Sapere che non è un privato che paga, ma un ente pubblico tramite fondi pubblici, rende il tutto ancora più amaro. In ogni caso e situazione, ricevere 300 – 500 euro al mese non può essere definito un guadagno. Non ci si arriva nemmeno a pagare un affitto, figurarsi tutte le altre spese extra.

A riguardo è giusti citare la sentenza del giudice milanese Mariani che alcuni hanni fa sentenziò che «Una retribuzione che prevede una paga oraria di 4 euro, manifestamente non è sufficiente al lavoratore per condurre un’esistenza dignitosa e far fronte alle ordinarie necessità della vita», scriveva il giudice. Pur riconoscendo la validità normativa del contratto contestato, «questo non lo mette certamente al riparo dallo scrutinio di compatibilità con la norma costituzionale».

Il riferimento è all’articolo 36: «Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionale alla quantità e qualità del suo lavoro ed in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa». Difficile pensare che questo avvenga con poco più di 300 euro al mese. Soprattutto considerato che le nostre dipendenti delle due cooperative pagano quasi 400 euro (spese comprese) nelle case Itea

Pubblicità Pubblicità

Pubblicità Pubblicità