Salvini a Rovereto: «Andiamo a vincere così la sinistra non toccherà più palla per i prossimi 20 anni»

Dopo Riva del Garda e Laives Matteo Salvini ha concluso il suo breve tour in Trentino a Rovereto. Il leader della Lega ha subito approfondito il tema della sicurezza che a Rovereto dopo gli ultimi episodi è molto sentito. Secondo Salvini per contrastare le baby gang serve il servizio militare obbligatorio.

In tema di università, Salvini ha proposto di togliere il numero chiuso. «Siamo in emergenza medico, e le università di medicina fanno ancora il test d’ingresso. Almeno il primo anno togliamo il numero chiuso alle università scientifiche, poi andranno avanti i più bravi», ha detto.

«L’autonomia non si tocca» – ha tuonato continuando poi a parlare di caro bollette, «In Europa stanno intervenendo tutti per salvaguardare i propri cittadini, e in Italia invece nulla. Invito il governo Draghi a darsi da fare velocemente» «Vorrei un Paese, con più sicurezza, più figli e più tempo libero per i lavoratori per godersi la vita» ha aggiunto Salvini terminando il suo comizio fra gli applausi con una premonizione: «Andiamo a vincere così la sinistra non toccherà più palla per i prossimi 20 anni»

