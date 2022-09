Coronavirus, 71 i nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore in Trentino

Pubblicità

Il bollettino quotidiano dei contagi da Covid-19 in Provincia di Trento fortunatamente oggi non presenta decessi dovuti al virus.

Sono 71 i nuovi casi positivi, di cui 1 caso positivo al molecolare (su 24 test effettuati) e 70 all’antigenico (su 419 test effettuati). I molecolari poi confermano 2 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

I pazienti ricoverati sono 64, di cui 2 in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 3 nuovi ricoveri e 5 dimissioni.

I casi attivi sono 3.050, 9 in meno, mentre i guariti sono 83 in più, per un totale di 200.317 da inizio pandemia.

Questa la ripartizione dei nuovi casi per fascia di età: 2 tra 0-2 anni, 2 tra 3-5 anni, 3 tra 6-10 anni, 2 tra 11-13 anni, 1 tra 14-18 anni, 15 tra 19-39 anni, 30 tra 40-59 anni, 7 tra 60-69 anni, 3 tra 70-79 anni, 6 di 80 anni e oltre.

Le vaccinazioni somministrate sono 1.250.510, di cui 428.853 seconde dosi, 340.470 terze dosi e 30.242 quarte dosi.

