Chiuso il punto SerD a Mezzolombardo

Da 15 giorni il punto SerD (servizio per le dipendenze) di Mezzolombardo ubicato dentro l’ospedale san Giovanni è stato chiuso pare definitivamente.

Tutti coloro che quindi avranno bisogno di quel servizio dovranno venire fino a Trento. L’ambulatorio a Mezzolombardo serviva più che altro per la somministrazione del metadone utilizzato per prevenire i sintomi dell’astinenza in chi sta tentando di disintossicarsi da droghe oppiacee.

La chiusura ha determinato qualche disagio, soprattutto per chi lavora e quindi deve prendersi mezza giornata di ferie o permesso per poter raggiungere l’ambulatorio di Trento.

