Bufera sul Sindaco Ianeselli: in campagna elettorale anche al festival di Venezia

Pubblicità

Pubblicità



Alla prima proiezione della pellicola, tra i presenti c’erano anche il sindaco Franco Ianeselli e l’assessora Elisabetta Bozzarelli. Il commento da parte del sindaco sulla sua pagina facebook si è rivelato un vero e proprio boomerang.

Riassumento in una sorte di sinossi gli argomenti del fim «Monica» girato dal regista nativo di Trento Andrea Pallaoro che racconta la storia di Monica (interpretata da Trace Lysette), una donna transgender che torna in Ohio per far visita a sua madre, ormai malata terminale (Patricia Clarkson) il sindaco di Trento si fa prendere la mano e nel suo commento completamente a casaggio cita il nome di Giorgia Meloni che nulla centra con il film.

La storia del film che porta alla ribalta il ritratto intimo di una donna che esplora i temi universali dell’abbandono e dell’accettazione, del riscatto e del perdono.

Pubblicità Pubblicità



«Forse ognuno di noi può riconoscersi nella parte del figlio che ad un certo punto non è stato capito. Qui Monica – che nell’Italia di Meloni verrebbe definita una “deviata” – è quella persona che meriterebbe le più grandi scuse, non può riceverle con delle parole, ma resta con la sua pazienza e la sua capacità di perdono. Ieri assieme a Elisabetta Bozzarelli ho avuto l’onore di essere alla Mostra di Venezia per la prima del film. Il regista, Andrea Pallaoro, è un trentino, è stato qui fino a 17 anni e poi ha trovato la sua strada negli Stati Uniti. Talvolta ci domandiamo quali siano le vicende di cui come trentini possiamo essere più orgogliosi. La storia e il lavoro di Andrea Pallaoro è certamente una di queste» – scrive sulla sua pagina social Ianeselli.

Apriti o cielo. Gli intenauti si sono scatenati criticando su tutta la linea il post del Sindaco. «Ecco la cultura del piagnisteo» – scrive Giuseppina. Gli fa eco Alessandro, «Complimenti, riesci ad essere nello stesso momento “tuttologo” e “nullologo”…» e poi ancora Michela, «Ormai ogni occasione è buona per far campagna elettorale… il post è stato interessante finché ho letto Meloni. A quel punto ha perso credibilità».

A quest’ultimo commento il Sindaco di Trento ha azzardato una risposta ma è stato subito subissato di nuove critiche. Sempre Giuseppina scrive: «se non hai la forza di sostenere la tua idea se non in argumentum ad personam o ad hominem (Meloni/Trump nella fattispecie) – cioè deviando l’argomento attaccando il nemico di turno – è perché la tua idea non vale niente o non vali niente tu che la sostieni. Poteva essere una riflessione nobile intorno ad un tema, ma si è trasformato nella solita reductio ad hitlerum di oltretutto accento piagnone». E poi decine di messaggi dello stesso tenore.ù

Pubblicità Pubblicità



Ennio scrive: «Troppo presente dove non conta. La specialità che la contraddistingue è quella di invadere città e giornali di progetti faraonici che non vedranno neanche i miei nipoti». Ancilla militante della sinistra affonda ancora di più: «Voleva fare i complimenti al cinema…ha perso una buona occasione per fare bella figura …citare la Meloni …pessima scelta, screditare gli avversari politici in un posto dove si parla di cinema ha screditato lei !! P.S. io ho sempre votato a sinistra , ma purtroppo quella sinistra si è persa»

Le critiche sono anche arrivate da militanti di sinistra disturbati dall’accostamento fatto da Ianeselli sul nome di Giorgia Meloni.

Infatti le “devianze” citate nel discorso incriminato fatto dalla Meloni (lo ha spiegato mille volte ma pare che quelli di sinistra siano sordi) non si riferivano al fenomeno del transessualismo ma a diversi altri comportamenti a rischio (droga, disturbi alimentari, alcol…) che in adolescenza tecnicamente possono rientrare nelle “devianze”.

Si vede che dopo i numerosi scivoloni della collega di partito Sara Ferrari, anche Ianeselli non vuole rimanere indietro.

L’avvicinarsi della data del 25 settembre sembra innervosire sempre di più gli esponenti della sinistra trentina. Pensiamo solo se questi comportamenti fossero stati a parti invertite che sarebbe successo. L’ossessione nei confronti di Giorgia Meloni continua quindi, a suo di falsità e strumentazioni.