Auto in panne a Mollaro, arrivano i Vigili del Fuoco

È stato necessario l’intervento da parte dei Vigili del Fuoco volontari di Taio sabato scorso, 3 settembre, poco dopo le 19 per il recupero di un’autovettura in panne sulla SS43 della Val di Non.

La vettura stava salendo dal Sabino in direzione Cles quando, a causa di un guasto meccanico, è rimasta bloccata in mezzo alla carreggiata poco prima del bivio per Mollaro, in un punto piuttosto pericoloso.

Sul posto si sono quindi recati i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza l’area e rimosso l’auto dalla carreggiata.

Il tutto si è risolto presto nel migliore dei modi.

