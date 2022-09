Social Network e relazioni: come vengono influenzati i giovani, due parole con Isabella Michielin

Pubblicità

In un mondo in cui social sono parte integrante della vita di tutti i giorni, è quasi scontato pensare che questi vadano ad influenzare anche il modo di vivere rapporti e relazioni.

Che mondo sarebbe senza social? Forse, potrebbe essere migliore di quello in cui ci troviamo ora. Di recente, abbiamo avuto occasione di fare quattro chiacchiere con una delle TikToker più simpatiche del panorama italiano: Isabella Michielin (42.2K su Instagram; 5.8M Likes e 408K Fans su TikTok).

Dotata di una particolare sensibilità, Isabella riesce ad alternare contenuti seri ad altri più spensierati. Di recente, sul suo profilo TikTok, ha raccontato di alcune sue esperienze tra relazioni e social, motivo per cui

A seguire, un piccolo botta e risposta in cui siamo stati protagonisti insieme a lei.

1. Quanto pensi che i social abbiano influenzato il modo in cui si guarda la vita e le aspettative nei confronti di essa?

I social hanno sicuramente avuto un grande impatto, per alcuni lati positivo in quanto aiutano a tenerci in contatto con persone che magari non riusciamo a vedere spesso. Personalmente, i social mi aiutano un sacco a restare aggiornata sulle vite dei miei amici che vivono all’estero, e quindi è quasi come se vivessimo vicini.

Devo ammettere però che – secondo me – i social hanno influenzato la vita più in modo negativo. C’è questa aspettativa enorme che si crea quando si vedono le vite degli altri online.

Molti pensano che solo perché una persona posta momenti belli, allora tutta la loro vita sia bella e aspirano anche loro a una vita simile, dimenticandosi che ciò che si posta online non è neanche la metà di quello che accade nella vita di tutti i giorni. Aspirano quindi a qualcosa che di fatto non è proprio così. Vedo anche le ragazze più piccole ai giorni d’oggi: sono stupende ma sembra che abbiano già 20 anni.

Si truccano e vestono benissimo, quando io alla loro età non sapevo nemmeno cosa fosse l’eyeliner e mi vestito davvero in modo diciamo “osceno”. Ho ancora una foto dove avevo addosso un completo di Spongebob e per me quello era essere alla moda!

Quello che voglio dire è che ora, con i social, anche i canoni di bellezza sono cambiati e purtroppo in negativo. Si cerca di assomigliare a ragazze viste su Instagram e a modelle famose, anche se molte foto sono modificate e quindi di fatto si finisce con il cercare di raggiungere un tipo di bellezza che non è reale.

Forse con i social abbiamo perso un po’ i contatti con la vita vera e con l’accettarsi per come ognuno è. Quando non c’erano i social, non c’erano così tanti paragoni.

2. Secondo te, quanto – l’apparenza mostrata nei social – va ad influenzare i più giovani?

Li influenza tantissimo. Un esempio che davvero mi fa rabbrividire è il caso di Andrew Tate – un influencer bannato attualmente da Tiktok, Twitter, Meta e YouTube a causa di ciò che pubblicava (sui propri canali social si esprimeva in maniera estremamente misogina e molto denigratoria nei confronti di parecchie categorie di persone) – che fondamentalmente – tra le varie cose – insegnava ai ragazzi come trattare male le ragazze, oggettificandole e trattandole come se non valessero nulla giustificando il tutto dicendo di voler riportare in auge una mascolinità che a detta sua manca nella società attuale. Leggere sul web di persone che davvero ascoltavano Andrew Tate mi ha spezzato il cuore.

Io in primis sono già stata oggettifficata da un ragazzo per il quale provavo dei sentimenti davvero forti e penso non ci sia sensazione peggiore, ti tolgono la persona e lasciano solamente il corpo… non lo auguro a nessuno. Vedere quindi come internet possa influenzare così tanto le persone mi spaventa.

Per fortuna ci sono anche i lati positivi, con persone che cercano di diffondere i giusti messaggi attraverso i social. Proprio grazie a queste persone, per esempio, il profilo di Andrew Tate è stato chiuso. Questo mi ha fatto ricredere almeno un po’ nell’umanità.

3. Relazioni e social: qual’è il tuo pensiero? Ferragnez a parte, quanto pensi che l’avvento dei social le abbia influenzate? Si dice tanto che nella nostra generazione si fatica a trovare qualcuno disposto a impegnarsi, può essere che avere una sorta di “vetrina” sempre disponibile ci porti inconsciamente a pensare che “c’è sempre di meglio” invece che di fermarsi a lavorare e costruire seriamente qualcosa?

Per quanto riguarda le relazioni sociali penso che i social abbiano importanza ma fino a un certo punto. Penso che se si è realmente interessati ad una persona, allora la vetrina sempre disponibile non sarà neanche aperta.

Ma lì dipende dalle intenzioni che ognuno ha verso il prossimo: se uno è serio, lo sarà anche avendo mille altre possibilità. Se uno non è serio, allora usufruirà molto delle infinite opportunità offerte dai social.

Sono la prima che fatica a trovare la persona giusta, ma penso che sia proprio perché non ho ancora trovato la persona fatta per me, ma sono timorosa che arriverà, social o senza social.

