Rovereto, Valduga: «Nessuna emergenza». Intanto però raddoppiano le volanti in città

Pubblicità

Pubblicità



Nessuna emergenza criminale a Rovereto, ma i recenti episodi e quanto successo alle Fucine hanno evidenziato come alcune situazioni meritino attenzione. Il Sindaco Francesco Valduga ha incontrato il Questore, Maurizio Improta, insieme alla Vice Questore, Ilva Orsingher e al comandante della Polizia locale, Emanuele Ruaro.

Nel colloquio, durante il quale è stato fatto il punto della situazione e sono state evidenziate le principali problematicità, il Sindaco ha ringraziato il Questore e le forze dell’Ordine e ha chiesto una valutazione delle misure già in essere.

Il Questore, giunto da qualche settimana in Trentino, ha già valutato la situazione e garantito la massima attenzione.

Pubblicità Pubblicità



Saranno messi in campo piani di controllo straordinari, anche con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine, reparto d’élite della Polizia di Stato, specializzato nel controllo del territorio.

Verrà implementato il numero delle volanti, raddoppiate soprattutto negli orari in cui la città è più frequentata. Continueranno le iniziative di Polizia e Carabinieri, portate avanti insieme alla Polizia locale, con il controllo degli esercizi pubblici, delle aree a rischio e degli immobili dismessi, attraverso pattuglie congiunte.

“Come già ribadito, quanto accaduto in queste settimane merita attenzione, tuttavia non si può parlare di una situazione d’emergenza – dice il sindaco Valduga – le forze dell’ordine sono presenti e vigili e la collaborazione tra tutti gli attori in campo permette un controllo efficace del territorio e li ringrazio per quanto fanno. Per risolvere il problema della micro criminalità, dopo la risposta immediata ai fenomeni emergenti, occorre proseguire a lavorare sull’integrazione, sull’educazione, sull’eliminazione del disagio sociale, attraverso un’azione a 360 gradi”.

Pubblicità Pubblicità