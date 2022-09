Paura nella notte a Spiazzo, ragazza 22 enne investita mentre stava tornando a casa

Pubblicità

L’incidente stradale è accaduto nella notte di oggi, domenica 4 settembre, poco dopo le una in val Rendena nella frazione del comune di Spiazzo Mortaso.

Una ragazza 22 enne del posto mentre stava tornando a casa e si accingeva ad attraversare la strada è stata investita da una vettura guidata da un giovane sempre del posto.

Secondo una prima ricostruzione il giovane pur guidando a velocità idonea per quel tratto di strada, non si sarebbe accorto della presenza della ragazza che stava attraversando la strada. La 22 enne è stata colpita dall’autovettura con la parte posteriore sinistra ed è rotolata sul parabrezza per poi finire sull’asfalto.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 partiti dall’ospedale di Tione le squadre dei vigili del fuoco volontari di Spiazzo e i carabinieri della compagnia di Riva del Garda che si sono occupati di ricostruire la dinamica dell’investimento.

La ragazza dopo essere stata stabilizzata è stata trasportata all’ospedale di Tione in codice rosso.

Dopo le prime cure e visti i politraumi riportati è stato predisposto il trasferimento della 22 enne con l’elicottero presso il Santa Chiara a Trento.

