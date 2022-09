Nuova vittima della droga in Trentino: 28 enne stroncato da un’overdose

Pubblicità

Un altra morte assurda, il destino che ti presenta il conto. Ieri mattina un 28 enne trentino dopo aver assunto una dose di eroina si è sentito male ed è morto. L’ipotesi è che la morte sia sopraggiunta per overdose.

Solo 6 mesi fa era toccato ad un suo amico residente in una frazione del capoluogo. Poi la stessa sorte era toccata ad un altro giovane dell’alta Valsugana.

Dopo essere diventato padre il 28 enne stava tentando di uscire dal tunnel tragico della droga, purtroppo ieri il tragico epilogo. Ora sarà comunque l’autopsia a dire l’ultima parola sulla morte del giovane.

Il giovane aveva appena finito di fumare l’eroina da una carta stagnola quanto si è sentito male ed è deceduto sul colpo.

A nulla è servito l’intervento dei sanitari sul posto, hanno tentato di rianimarlo ma non c’è stato nulla da fare. Si allunga ancora purtroppo la lista dei morti per Overdose in Trentino.

La storia è sempre la stessa. Da giovani si iniziano a fumare le prime canne in bagno, spesso a scuola e magari con gente più grande. Poi verso i 16 anni si prova l’eroina, magari perchè a “farsi” è la ragazza che ti piace.

Poi tutto degenera, vai male a scuola, litighi con i genitori, con gli amici d’infanzia.

I tuoi amici diventano solo gli spacciatori oppure quelli che si bucano come te.

Prima ti fai una volta alla settimana, poi 2, 3, ed infine tutti i giorni. Poi diventi a sua volta spacciatore di morte. In quel momento comincia l’inizio della fine.