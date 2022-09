Mattarello furibonda per la strumentalizzazione della «Sagra dei Santi Anzoi» da parte di Sara Ferrari

Pubblicità

Che ormai il PD sia alla frutta lo dimostra la strumentalizzazione fatta dalla candidata alle elezioni del 25 settembre Sara Ferrari della storica sagra dei Santi Anzoi di Mattarello

L’esponente del partito democratito continua nei suoi clamorosi scivoloni dettati ormai dalla disperazione per la possibile estinzione del suo partito anche in Trentino.

Una farsa: così mugugnano molti volontari e alcuni organizzatori della manifestazione che non avevano la minima idea che avrebbe avuto una connotazione politica di parte. Anche molti cittadini di Mattarello sono apparsi contrariati per la strumentalizzazione della festa da parte di Sara Ferrari.

«Festa ieri a Mattarello per l’inizio della tradizionale Sagra dei Santi Anzoi, appuntamento immancabile per noi del Paese!» – scrive sulla sua pagina social la capogruppo del partito Democratico.

Striminziti i «mi piace» ricevuti, solo 16, molti invece i malesseri ed i disagi dei cittadini e volontari che hanno lavorato gratis per la riuscita della festa.

Usare il nome della storica festa per farsi pubblicità mettendolo vicino al simbolo del PD non è stata una grande idea.

Dopo l’uso della celebrazione di Malga Zonta per scopi elettorali, l’ormai famoso messaggio WhatsApp dove consigliava futura a non aderire alla coalizione di centro sinistra ecco la triste terza puntata degli «sfondoni» di Sara Ferrari.

Quanto ideato dall’esponente del Pd questa volta non ha davvero eguali in termini di opportunismo e scorrettezza politica, e la cosa sarebbe ancora più grave se l’uso del marchio della manifestazione fosse stato usato in modo illecito.

Un comportamento molto scorretto che speriamo non sia stato avvallato dall’organizzazione della storica manifestazione da cui tutti i cittadini attendono chiarimenti nel merito. Oggi le comiche insomma.

