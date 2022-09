Martedì a Rovereto Fratelli d’Italia presenta Alessia Ambrosi, candidata per le elezioni del 25 settembre

Pubblicità

Pubblicità



Anche il Trentino ha la sua Giorgia Meloni. L’accostamento tra Alessia Ambrosi e la leader di Fratelli d’Italia e probabilmente futura premier d’Italia ci sta. Stessa grinta, grande coraggio, e personalità decisa e risoluta capace di basare il suo giudizio su un sentire femminile.

Come Giorgia Meloni, nel sostenere le proprie idee è determinata, ma mai aggressiva; il suo tono di voce è deciso e fermo. Ama stare in mezzo alla gente e ai suoi problemi.

Il consigliere provinciale Alessia Ambrosi, candidata di Fratelli d’Italia nel listino proporzionale dei collegi di Trento e Rovereto per la camera (coalizione centro destra) alle prossime elezioni del 25 settembre sarà presente dalle ore 10.00 di martedì 6 settembre al Gazebo in via Mazzini angolo via Scuole per rispondere alle domande degli elettori.

Pubblicità Pubblicità



Al suo fianco anche il commissario del Circolo Territoriale di Fratelli d’Italia di Rovereto Marco Zenatti e molti membri delle commissioni di circoscrizione dell movimento

Verso le 11.30 Alessia Ambrosi si trasferirà poi alla terrazza del bar Depero per la presentazione ufficiale della sua candidatura. A presentarla è stato chiamato il nostro direttore editoriale Roberto Conci che porrà delle domande alla candidata, a Marzo Zenatti e a Cristian Sartori responsabile della commissione economia e commercio per Fdl.

Si parlerà anche dell’attualità, cioè dell’allarme sicurezza che negli ultimi mesi sta creando forti preoccupazioni nella comunità di Rovereto.

Pubblicità Pubblicità



Non a caso Alessia Ambrosi ha deciso di lanciare la sua candidatura alla pasticceria Gelateria Depero RistoBar, noto locale situato tra Corso Rosmini, via principale della Città della Quercia e il Largo Posta dove a Luglio il titolare Massimo Rech dopo aver negato dell’alcool ad un ubriaco, è stato colpito alla testa con un portacenere lanciato da un uomo in stato di escandescenza. (qui l’articolo)

Come si ricorda il soggetto che si trovava sotto gli effetti dell’alcool – dopo essersi visto rifiutare l’alcool – ha iniziato a devastare l’area del bar lanciando sedie, oggetti e poi appunto il posacenere sulla testa del povero Rech.

Naturalmente l’entrata è libera e tutti i cittadini potranno intervenire ponendo delle domande alla candidata.

Pubblicità Pubblicità

Pubblicità Pubblicità