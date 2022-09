Mamma Mia! Arriva a Trento il musical dei record

Pubblicità

Forte dei tanti record messi a segno nella sua incredibile storia di successi e di grandi numeri, MammaMia!, il Musical firmato Massimo Romeo Piparo, riprenderà il proprio cammino – dopo il trionfale tour estivo appena concluso – per toccare numerose località italiane in occasione del nuovo attesissimo tour invernale.

Mamma Mia! andrà in scena il 14 e 15 gennaio 2023 alle 21:00 all’Auditorium Santa Chiara di Trento.

Con un cast di oltre 30 artisti di incredibile talento e l’Orchestra dal vivo diretta dal Maestro Emanuele Friello, il pubblico potrà scatenarsi al ritmo coinvolgente delle celeberrime hit degli ABBA come Mamma Mia!, Dancing Queen, The winner takes it all, Super Trouper e molti altri: 24 brani che, proprio per volere degli autori originali, sono stati tradotti in italiano e, come i dialoghi, curati direttamente dal regista Massimo Romeo Piparo.

Successi senza tempo che daranno la scossa al pubblico, canzoni romantiche o tutte da ballare.

La storia al centro della commedia musicale più celebre degli anni 2000 brilla per romanticismo, coraggio, anticonformismo e divertimento: tra le bellezze di un’isoletta greca del Mar Mediterraneo la giovane Sofia sta organizzando il suo matrimonio.

Ma prima di vivere il suo sogno d’amore, fa di tutto per realizzare il suo più grande desiderio: essere accompagnata all’altare dal padre che non ha mai conosciuto. Per questo chiama sull’isola i tre fidanzati storici di sua madre Donna, per scoprire chi di loro è l’uomo giusto.

L’appassionante vicenda basata sul libretto originale di Catherine Johnson è stata adattata per il pubblico del nostro Paese da Massimo Romeo Piparo, che in un imponente allestimento ha realizzato la prima versione interamente originale con una produzione tutta italiana, premiata con il Premio Internazionale Flaiano nel 2018.

Una messa in scena spettacolare e tecnologica della PeepArrow Entertainment: grazie a un pontile sospeso, barche ormeggiate e un vero bagnasciuga, le pedane girevoli, una locanda dai caratteristici colori nelle sfumature del bianco e del blu e cascate di bouganvillea, si ha davvero l’impressione di godere della bellezza di una incantevole isoletta greca.

INFORMAZIONI:

Musica e testi di Benny Andrersson e Björn Ulvaeus, e alcuni brani di Stig Anderson.

Libretto di Catherine Johnson originariamente ideato da Judy Craymer

Allestimento italiano diretto da Massimo Romeo Piparo

Prodotto da PeepArrow Entertainment su licenza di Music Theatre International (Europe)

https://www.peeparrow.com/

https://www.mammamiamusical.it/