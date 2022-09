Inflazione e caro energia, il latte rischia di raggiungere 2 euro al litro: per Coldiretti una stalla su 10 potrebbe chiudere

Pubblicità

Pubblicità



I prezzi dell’energia alle stelle e il costante aumento dell’inflazione, determinano il costo finale del carrello della spesa, ogni giorno sempre più alto. L’ultimo allarme è legato al latte e a lanciarlo sono due colossi come Granarolo e Lactalis: “Il prezzo per i consumatori potrebbe superare i 2 euro al litro”.

Di fatto, l’aumento del costo dell’energia sta avendo un impatto devastante sulle aziende con un +220% di spesa nel 2022, rispetto al 2021, come dichiarato dall’Amministratore Delegato di Lactilis, Pomella.

Tutto inizia dall’inflazione che ha modificato le voci di costo che compongono la filiera del latte: dall’alimentazione dell’animale, fino al packaging.

Pubblicità Pubblicità



Quello che però sembra preoccupare seriamente la filiera, tanto da lanciare allarmi di possibili rincari, è l’incremento dei costi energetici. Rincari che si riflettono sul costo finale del latte, che ha già raggiunto 1,75-1,80 euro al litro, ma che potrebbe facilmente raggiungere i 2 euro al litro.

L’allarme lanciato da Granarolo e Lactalis è ampiamente condiviso anche dal Presidente di Coldiretti, Ettore Prandini che avverte: “Quasi un allevamento su dieci è in una situazione così critica da portare alla cessazione dell’attività per l’esplosione dei costi dell’energia”. Insomma, il rischio di collassare continua ad avvicinarsi, per questo molti imprenditori allo stremo chiedono misure appropriate il prima possibile per evitare il peggio.

Pubblicità Pubblicità