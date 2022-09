Il corpo bandistico e le majorettes aprono le porte a nuovi allievi/e

Pubblicità

Pubblicità



Il Corpo Bandistico e le Majorettes di Lizzana sono pronti a partire con il nuovo anno formativo 2022-2023 e per tutto il mese di settembre aprono le porte della loro sede per far conoscere i corsi di musica e majorettes. Primo appuntamento: venerdì 9 settembre dalle 17.15 alle 19.00 all’Oratorio di Lizzana in via Panizza 32

Per aspiranti musicisti/e dagli 8 ai 99 anni si propongono corsi di strumento, solfeggio e musica d’assieme, presentati da alcuni degli insegnanti, tutti qualificati e diplomati. Nel rispetto delle normative sanitarie, gli strumenti della Banda saranno a disposizione per una prova e si potrà scegliere tra: flauto, oboe, clarinetto, sassofono, tromba, trombone, corno, euphonium, basso tuba, batteria e percussioni.

Porte aperte anche a musicisti già formati, che potranno ricevere tutte le informazioni per l’inserimento nella Banda Giovanile o nel Corpo Bandistico, direttamente dal M°Andrea Loss.

Pubblicità Pubblicità



Per le aspiranti majorettes invece ci sarà la possibilità di provare i tradizionali attrezzi come pom pon e baton twirling, oltre che cimentarsi in alcune coreografie assieme al gruppo Senior.

Le proposte formative sono rivolte a diverse fasce d’età: propedeutica per ”mini-majorettes” (dai 5 anni), Mascotte-cadette (dai 7 anni) e per Majorettes Junior e Senior (dai 12 anni in su).

I corsi, che comprendono marcia, musicalità, coordinazione, potenziamento, allungamento, elementi acrobatici, coreografie con baton twirling, pom pon, bandiere e a corpo libero, seguono gli standard internazionali del settore. Per conoscere le altre date di “porte aperte” o per ogni info è possibile contattarci: info musica alla mail [email protected] e 335-7448512 info majorettes alla mail [email protected] e 340-0851783.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità

Pubblicità Pubblicità