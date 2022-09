Rovereto: protesta per le urla alle Fucine, 72 enne massacrato dalla «Baby Gang»

Pubblicità

Nuovo brutto episodio di violenza gratuita a Rovereto. A farne le spese stavolta il 72 enne Leonardo Pavoni (foto) persona molto conosciuta nel mondo del kickboxing, ex campione del mondo degli anni 80 con una lunga esperienza nella difesa personale.

Forse alla sua preparazione sportiva Leonardo deve il limitare delle conseguenze fisiche che potevano essere ben peggiori vista la brutale aggressione subita da una baby gang.

L’episodio è avvenuto in pieno giorno nelle case Itea delle Fucine, quartiere di per se già difficile. Come riporta il giornalista Matthias Pfaender sulle pagine dell’Adige di oggi il 72 enne era sceso a protestare per il trooppo chiasso nel cortile condominiale, e per tutta risposta è stato subito aggredito dal branco.

Leonardo è stato preso a calci e pugni, anche dopo che è caduto a terra. Poi i giovanissimi teppisti sono fuggiti a gambe levate.

«Ero in casa, saranno state le 13.30 – racconta Pavoni all’Adige – quando sotto, dal cortile, ho sentito un gran casino. Urla, parolacce. Sono sceso giù per dire a questi ragazzotti di calmarsi, e di non sporcare per terra con mozziconi e lattine vuote come fanno sempre. Erano un po’ meno di dieci. Forse sette. Tutti maschi. Minorenni, credo, al massimo qualcuno appena maggiorenne»

Leonardo poi racconta di aver protestato e di essere subito stato circondato e malmenato da tutto il gruppo. Sono partiti dei pugni e dei calci, il 72 enne si è difeso strenuamente, colpendo anche alcuni ragazzi per poi però soccombere e finire definitivamente a terra.

Pavoni è rimasto ferito in varie parti del corpo e sanguinante al viso. Ma a quanto pare la sua sfortunata giornata non era ancora finita. «Vado dai Carabinieri per sporgere denuncia – racconta ancora al giornalista dell’Adige – Ma quando arrivo in caserma mi dicono che devo prima andare al Pronto Soccorso e solo dopo, con il referto in mano, tornare da loro».

E qui inizia la solita storia infinita intrisa di burocrazia e forse incompetenza: Leonardo entra in pronto soccorso al Santa Maria del Carmine con l’assegnazione del codice bianco e per un 72enne colpito alla testa numerose volte con dolori al capo è una cosa piuttosto strana.

Alla fine Leonardo Pavoni è rimasto nella sala di aspetto dalle 15.30 fino oltre le 21. «A quel punto me ne sono andato. Non aveva senso restare. E non ho neanche fatto più denuncia. Credo che questo trattamento mi abbia fatto arrabbiare ancora di più che i ragazzotti sotto casa».

I piccoli delinquenti quindi rimarranno ancora una volta impuniti, grazie alla burocrazia a all’incompetenza del sistema sanitario.

Purtroppo continuano gli episodi di violenza e degrado nella città della Quercia fino ad ora fin troppo sottovalutati dal sindaco Francesco Valduga. Sembra insomma che tutti i nodi vengano al pettine. Improvvisamente.