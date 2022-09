Pumba, il maialino influencer che fa impazzire il web

Pubblicità

I cosiddetti “pet influencer” stanno prendendo possesso del web. Per quanto riguarda l’Italia, tra i più seguiti e chiacchierati al momento c’è Pumba, un maialino vietnamita nano.

Pumba – Pumbino per gli amici – che alla nascita era più piccolino e debole rispetto al resto dei cuccioli, è stato preso in casa da Charley Rama. Con lui ha poi avuto inizio la sua “carriera”di influencer: su Instagram sono arrivati a 171k follower, mentre su TikTok hanno raggiunto 343,7k follower e 9,5M di likes.

Ora, Pumba vive in provincia di Vicenza (tra Altissimo e San Pietro Mussolino, in contrada Laita) a casa di Charley, un 26 enne con la passione per animali e natura, gestore di una fattoria didattica e di un agriturismo.

Col tempo, Pumba è diventato il simbolo che tutti gli animali meritano rispetto e amore, perché interagiscono e diventano parte integrante del gruppo famiglia.

Di Pumbino è ora disponibile online per l’acquisto su Bookabook anche il libro “Pumba, per gli amici Pumbino“, scritto da Francesca Magni e Charley Rama: “C’era una volta un piccolo maialino vietnamita di nome Pumba. Era nato in una fredda notte d’estate in un podere lontano dal mondo, chiamato Angolo di paradiso.

Pumba aveva un nasino perfetto per scovare il cibo, ma le sue zampette e il suo corpicino erano rimasti troppo piccolini. Per questo la sua famiglia lo aveva allontanato e, rimasto solo, aveva dovuto imparare a combattere contro il freddo, la fame e le prese in giro dei suoi compagni a quattro zampe.

Un giorno a salvarlo arriva Charley, l’amico umano che lo accompagnerà nel viaggio più bello della sua vita. Dal dolore Pumba imparerà a lottare, dalla sua diversità a volare oltre la paura e dalla solitudine ad avere fiducia in se stesso. E, non meno importante, diventerà bravissimo a capire i sentimenti degli umani, tanto da diventare un terapista d’eccezione.”