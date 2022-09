Paura a Mezzocorona per un bambino investito da un Pick Up, gravissimo trasferito a Verona

Pubblicità

Tanta paura nel pomeriggio di oggi, sabato 3 settembre, in piana Rotaliana nei pressi del sottopassaggio a Mezzocorona non lontano dal ristorante La Cacciatora per un investimento di un bambino di 8 anni da parte di un pick up.

Per cause che stanno accertando le forze dell’ordine il pick up verso le 15.30 ha investito il bimbo in sella alla sua bicicletta che è volato rovinosamente sull’asfalto.

In massa sono giunti i soccorsi con un’ambulanza dei sanitari del 118, e vista la grave dinamica dell’incidente è stato attivato anche l’elisoccorso che in pochi minuti ha raggiunto la piana rotaliana per prestare le prime cure al bimbo.

In supporto ai sanitari per liberare il bambino sono arrivati i vigili del fuoco di Mezzocorona supportati dai colleghi di San Michele all’Adige e Mezzolombardo .

Il bimbo dopo essere stato stabilizzato è stato trasportato in codice rosso al Santa Chiara per le prime cure, e visti i traumi riportati è stato predisposto il trasferimento nell’ ospedale Borgo Trento a Verona.

