Investita ad Arco: 57 enne ciclista finisce in ospedale

Una ciclista di 57 anni è stata investita stamane, sabato 3 settembre, verso le 11:30 ad Arco nei pressi del vecchio ponte sul fiume Sarca dove si congiungono le piste ciclabili all’incrocio tra via Segantini, via della Cinta e via Paolina caproni Maini.

Secondo alcune testimonianze, tutte da verificare, la donna stava attraversando sulle striscie pedonali ed è stata urtata da una vettura che l’ha fatta finire sull’asfalto. Ricordiamo che le biciclette mentre attraversano sulle striscie pedonali devono essere accompagnate a piedi.

L’ambulanza della croce bianca dell’Alto Garda insieme ai vigili del fuoco di Arco ha prestato le prime cure alla 57 enne, mentre i carabinieri in motocicletta di Riva del Garda si sono occupati insieme alla Polizia Locale dei rilievi per risalire alle eventuali responsabilità e di deviare l’intenso traffico lungo la rotonda in direzione Caneve, e verso la circonvallazione di Arco. La donna dopo essere stata stabilizzata e stata trasportata nell’ospedale cittadino.

