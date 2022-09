I Carabinieri di Borgo smantellano una banda di spacciatori della Valsugana

Pubblicità

Nella mattinata di ieri 2 settembre i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Borgo Valsugana, guidati dal comandante Alfredo Carugno (nella foto) hanno eseguito sei decreti di perquisizione domiciliare e personale ai danni di altrettanti soggetti tutti italiani, compresi tra i 22 ed i 46 anni residenti nella zona di Pergine V.na, Baselga di Pinè e Tenna.

4 degli indagati hanno un lavoro, mentre altri 2 risultano disoccupati. Tutti e sei invece sono gravati da precedenti penali.

L’indagine dei Carabinieri di Borgo, ha preso corpo nella primavera del 2020 protraendosi sino a tutto il 2021. Tutto è partito da un semplice controllo sul territorio dove i militari hanno sequestrato una modica quantità di droga.

Tutti i soggetti saranno rinviati a giudizio. Si tratta di una operazione molto importante che ha smantellato un’intera banda di spacciatori che forniva tutta la Valsugana. Il sequestro di una grossa quantità di droga ne è la chiara conferma.

L’indagine ha messo in atto sofisticate tecniche investigative e di osservazione e per questo i carabinieri di Borgo sono riusciti a sequestrare, in molteplici episodi, 1 chilogrammo di hashish, 533 grammi di marijuana, 352 grammi di cocaina, 17 grammi di eroina, 1 pistola cal. 7,65 perfettamente funzionante comprensiva di un caricatore con 10 colpi e altri 5 colpi con calibro 38.

Inoltre sono stati anche recuperati 12 grammi di “mdma”, ovvero metilenediossimetanfetamina, comunemente denominata Ecstasy, stupefacente con effetti molto dannosi e devastanti.

Gli accertamenti messi in atto dai Carabinieri hanno anche consentito di risalire alla provenienza della cocaina, mentre la vendita e la cessione avveniva quasi sempre a Pergine Valsugana anche nella zona molto frequentata dei giardini pubblici davanti a famiglie, bambini e studenti.

Alla fase finale, culminata con le perquisizioni odierne, hanno collaborato oltre ai militari di Pergine, Levico terme, Baselga di Pinè, anche il nucleo cinofili dell’Arma e due equipaggi dei Cinofili della Guardia di Finanza di Trento.

Le accuse sono molto pensanti, oltre allo spaccio infatti i 6 sono accusati anche di associazione a delinquere, che se provata porterebbe tutti dietro le sbarre per molti anni.

Ora la «palla» passa alla giustizia che dovrà giudicare tutti i sei presunti spacciatori.