Covid, cambiano ancora le regole: quarantena ridotta da 7 a 5 giorni

Con una circolare del Ministero della Salute vengono rese note alcune modifiche alle attuali regole per quanto riguarda il covid. In particolare, è stato stabilito che per i casi sempre stati asintomatici oppure sono stati dapprima sintomatici, ma poi risultano asintomatici da almeno due giorni, l’isolamento potrà finire dopo 5 giorni anziché 7.

Questo, purchè, terminato il periodo di isolamento venga fatto un test molecolare o antigenico che risulti negativo. Al contrario, in caso di positività persistente, si potrà interrompere l’isolamento alla fine del 14esimo giorno dal primo tampone positivo a prescindere dall’effettuazione del test (e non più dal 21esimo).

Per i contatti stretti, invece, restano in vigore le norme attuali, contenute nella circolare del 30 marzo 2022. La nuova circolare è stata emanata come diretta conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e del parere emesso dal Consiglio Superiore di Sanità.

