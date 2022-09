“AttivArt: percorsi sostenibili nelle Valli del Noce”: le GiustineWemp lanciano un nuovo progetto

Pubblicità

È tutto pronto a Cles per il lancio dell’ultimo progetto del collettivo GiustineWemp, attivo dal 2020 per favorire la discussione sulle tematiche di genere in Val di Non e di Sole.

“AttivArt: percorsi sostenibili nelle Valli del Noce” è il titolo della proposta selezionata selezionata e finanziata nell’ambito del bando Generazioni 2022, promosso grazie al sostegno di Regione Trentino Alto-Adige Südtirol, Provincia Autonoma di Trento e Provincia Autonoma di Bolzano e coordinato della cooperativa sociale Young Inside di Bolzano.

L’edizione di quest’anno, dal titolo “ECCENTRICI: cucire relazioni fuori dal comune”, si rivolgeva in particolare a progetti che usano l’arte per promuovere nuove forme di relazioni, coesione, crescita e incontro tra territori e generazioni.

La proposta delle GiustineWemp, che hanno partecipato per la prima volta al bando, è stata selezionata tra i 10 progetti vincitori provenienti da tutta la regione.

“AttivArt” si pone come obiettivo quello di proporre la prospettiva ecofemminista come mezzo per rileggere e reinterpretare i rapporti di genere e il rapporto che sviluppiamo con il territorio, aprendo un ragionamento che da una riflessione sulla situazione locale, le comunità della Val di Non e della Val di Sole, passi ad analizzare esperienze sul territorio nazionale e poi globale.

Partner del progetto AttivArt sono l’Associazione L’Alveare, che gestisce il MMAPE, Museo Mulino dell’Ape con sede a Croviana in Val di Sole, e l’Associazione Parco Fluviale Novella ONLUS, con sede nel Comune di Novella in Val di Non, e il collettivo artistico Mugma.

Il progetto si svilupperà in diversi momenti, da settembre a dicembre, con la partecipazione di esperti e attivisti che porteranno le loro esperienze ed esempi di buone pratiche per la sostenibilità ambientale, suddivisi su tre livelli: locale, nazionale e globale.

Il primo della serie di incontri che dureranno fino a dicembre avrà luogo oggi pomeriggio, sabato 3 settembre, alla Batiboi Gallery in piazza Municipio a Cles (di fronte a Palazzo Assessorile) e vedrà l’intervento di CHEAP, un progetto di poster art con base a Bologna fondato dall’omonimo collettivo di donne nel 2013, in dialogo con il collettivo La Rivoluzione delle Seppie, direttamente dalla Calabria, nell’evento di presentazione di AttivART.

Con inizio alle ore 16.30, i collettivi offriranno un momento di confronto pubblico in cui, partendo dalle loro esperienze progettuali, personali e politiche, affronteranno il tema dell’attivismo come motore dell’attivazione di comunità e dell’arte pubblica come mezzo per tradurre e amplificare un messaggio politico e di cambiamento.

Sullo sfondo sarà esposta la serie di poster realizzati all’interno del progetto di arte pubblica “Ecofemminismo o barbarie: il pianeta che verrà”, realizzato da CHEAP con Camila Rosa, coinvolte da ActionAid Italia all’interno del Festival della Partecipazione di Bologna.

Il tema dell’esposizione è l’indivisibilità tra la giustizia sociale e quella climatica, tema centrale anche del progetto AttivART, e che verrà esplorato durante la discussione che affronterà i temi di ecologia, il femminismo, la tutela del territorio e l’attivazione di comunità e il ruolo che l’arte può avere nell’amplificare questi discorsi.

Il filone artistico accompagnerà tutto il progetto AttivART, con il collettivo Mugma che seguirà tutti gli eventi in programma e che, a partire dalle discussioni e dalle riflessioni che nasceranno, preparerà dei poster che saranno affissi nelle Valli del Noce e che puntano a spingere la popolazione a ripensare le proprie pratiche in un’ottica di giustizia sociale e sostenibilità ambientale.

Gli appuntamenti sono aperti a tutti e gratuiti.

Per maggiori informazioni è possibile contattare le GiustineWemp alla mail [email protected] o sul loro account Instagram @GiustineWemp.

