Aborto. L’allarme di Pro Vita & Famiglia: «Letta invita a scegliere tra donne o bambini»

«Con alcuni tweet carichi di livore, il Partito Democratico invita gli italiani, in una sorta di eugenetica dei diritti, a scegliere tra chi vuole l’aborto come piena e sola autodeterminazione della donna, senza neanche citare i bambini nel grembo materno e chi, invece, vorrebbe tutelare entrambi, salvando vite innocenti».

E’ la denuncia che arriva da parte di Pro Vita & Famiglia Onlus, riguardo ad alcuni post pubblicati dal Partito Democratico riguardanti, appunto, il tema dell’aborto. «Un “cattolico” come Letta – dichiara Jacopo Coghe, portavoce della Onlus – dovrebbe sapere che la logica cristiana non è quella dell’ “aut-aut”, ma dell’ “et-et”. Ogni vita vale, ogni vita è degna di essere vissuta e di essere tutelata, tanto quella della madre quanto quella del bambino che porta in grembo.

È vergognoso – prosegue la nota – che il PD faccia campagna elettorale sulla pelle dei nascituri. Nessuna donna, e questo è un dato di fatto, sceglierebbe mai di sacrificare la vita del proprio figlio se fosse messa nelle condizioni economiche e sociali tali da poter proseguire la gravidanza».

Infine, le proposte avanzate dalla stessa onlus e alternative al dramma dell’aborto: «Le donne italiane, per essere davvero tutelate, avrebbero bisogno del parto in anonimato, di una rapida adozione del bimbo, di asili nido, pannolini e beni di prima necessità gratuiti e di un duro contrasto alle discriminazioni che migliaia di donne incinte – o che vogliono esserlo – sono costrette a subire sul posto di lavoro. Questo è l’unico modo per applicare concretamente i primi articoli di una legge comunque iniqua e imperfetta come la 194, che parlano espressamente del “valore sociale della maternità” e della “tutela della la vita umana dal suo inizio”», conclude Jacopo Coghe.