A settembre Avatar torna al cinema in 3D e 4K

Pubblicità

Pubblicità



A partire dal 22 settembre 2022 sarà possibile rivedere al cinema il capolavoro di James Cameron che ha fatto sognare un’intera generazione: Avatar.

Una mossa astuta, dato che per l’inverno (14 dicembre 2022) è atteso in sala “Avatar – La via dell’acqua”, ovvero il sequel di questa pellicola che nel 2009 ha incantato grandi e piccini con gli incredibili effetti speciali e con lo straordinario messaggio ambientalista.

Avatar è il film di maggior successo nella storia del cinema e – nel 2010 – vinse anche tre Premi Oscar: miglior fotografia, miglior scenografia e migliori effetti speciali su 9 candidature ricevute solo in quell’occasione.

Pubblicità Pubblicità



Dal 22 settembre sarà quindi possibile vedere al cinema – in tutti e formati, anche in 3D e 4K HDR – questa pellicola che ha segnato l’inizio di una vera e propria epoca per il cinema mondiale.

Con i suoi 237 milioni di dollari di budget, Avatar è uno dei film più costosi mai realizzati. Tuttavia, con i suoi due miliardi di dollari (2.847.397.339$) è anche uno di quelli che più hanno guadagnato.

TRAMA:

Pubblicità Pubblicità



“Jake Sully è un marine costretto su una sedia a rotelle che accetta di trasferirsi sul pianeta Pandora in sostituzione del fratello morto, la cui missione era quella di esplorare il pianeta. Essendo l’atmosfera del pianeta tossica per gli umani sono stati creati degli esseri simili ai nativi Na’vi che possono essere ‘guidati’ dagli umani.

Pandora è un enorme giacimento di un minerale prezioso per la Terra dove le fonti di energia sono azzerate. Gli indigeni Na’vi non hanno intenzione di essere colonizzati. Il compito iniziale dell’avatar di Jake sarà quello di conoscerne usi e costumi e di farsi accettare all’interno delle comunità indigene.

Jake conosce così Neytiri, una guerriera Na’vi figlia del capo tribù. Da lei impara a divenire un guerriero molto diverso dal marine che è stato e se ne innamora ricambiato.”

Pubblicità Pubblicità

Pubblicità Pubblicità