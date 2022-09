A San Romedio un luogo dedicato alla memoria di Fausto Iob

Pubblicità

Sono trascorsi tre mesi, tra sentimenti di incredulità e sgomento, dalla tragica scomparsa di Fausto Iob, custode forestale fin dai primi anni ’90, prima alle dipendenze del Comune di Coredo, e poi del Comune di Predaia, impiegato nell’ambito del servizio di custodia forestale che da Sanzeno si estende su tutto il territorio di Predaia e di Sfruz, fino a Ton.

I dipendenti del Comune di Predaia, colleghi di Fausto, unitamente all’amministrazione comunale, avevano manifestato immediatamente dopo l’accaduto la volontà di realizzare un ricordo tangibile e duraturo in memoria del loro collega “custode dell’orso”, così amichevolmente chiamato per via del suo incarico di cura e somministrazione alimenti all’orso ospitato al Santuario di San Romedio, dove lui era considerato uno di famiglia.

Ed è stato proprio grazie al prezioso contributo dei frati del Santuario di San Romedio, e all’idea suggerita dal priore padre Giorgio Silvestri, come anticipata già in occasione della celebrazione del funerale, che è stato individuato il luogo e il modo per conservare nel tempo il ricordo di Fausto.

Nei pressi del Santuario, infatti, vi è un grande albero plurisecolare (si stimano circa 300 anni), appoggiato su di una roccia, quasi ad imitare il vicino luogo di eremitaggio, riguardo al quale più volte Fausto aveva manifestato il sogno di poterne valorizzare l’importanza, mediante la sistemazione dell’area in cui sorge e la realizzazione di un piccolo sentiero con idonea segnaletica.

I dipendenti e l’amministrazione del Comune di Predaia hanno quindi favorevolmente accolto questa idea, e vi hanno aderito mettendosi a disposizione per i lavori di sistemazione e ripristino della zona e del sentiero, nonché mediante la realizzazione e posa di una stele commemorativa.

Nelle scorse settimane sono quindi stati eseguiti da parte dei custodi forestali e degli operai comunali, con l’aiuto dei collaboratori dell’ex Intervento 19, i lavori per liberare l’area e tracciare il sentiero di accesso, nonché per realizzare alcuni elementi (parapetti, scalini) per migliorare la percorrenza del sentiero.

Terminati i lavori, è stata quindi posata una stele realizzata in acciaio corten, su cui sono state intagliate alcune immagini che richiamano le passioni e il lavoro di Fausto, con una targa commemorativa.

Lunedì prossimo, 5 settembre, al termine della santa messa celebrata da pdre Giorgio alle ore 17.00 nella chiesa superiore del Santuario di San Romedio, si terrà un momento di commemorazione per inaugurare la nuova area, d’ora in poi liberamente visitabile e accessibile da parte di chi conserva il ricordo di Fausto Iob e da turisti e visitatori che ne conosceranno la memoria.

Durante la cerimonia sarà anche piantato un piccolo albero affinché la sua crescita e la sua vita aiuti a mantenere vivo il ricordo affettuoso di questa persona che con tanta passione ha lavorato per la conservazione della natura, così rigogliosa in questi luoghi.

In questa occasione il Circolo Anziani della Pieve di Sanzeno affiderà ai familiari di Fausto Job un omaggio floreale da portare poi nel cimitero di Cunevo. È questa una consuetudine del Circolo anziani per i propri iscritti e per chi come Fausto partecipava ai loro momenti conviviali.

La targa porterà la seguente dicitura: «L’ombra di questo abete plurisecolare possa conservare nel tempo la memoria di Fausto Iob, custode dell’orso e della natura, in questo luogo a lui caro. Con stima e riconoscenza, l’amministrazione, i colleghi del Comune di Predaia e i frati del Santuario di San Romedio».

Informazione logistica: per agevolare la partecipazione da parte di tutti alla Santa Messa e al successivo appuntamento, a partire dalle ore 16.30 si potrà salire in macchina fino al Santuario, raccomandando comunque di organizzarsi per ottimizzare gli spostamenti e ridurre il numero di veicoli utilizzati.

Per quanti chiedono informazioni sull’assistenza all’orso: continua ad essere seguito da controllo veterinario e a partire dal 5 giugno stesso è stato affidato il compito di custode a Emanuele Paternoster, già esperto custode degli orsi precedenti.