40 anni fa, l’omicidio del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa

Quarant’anni fa, il 3 settembre del 1982, veniva assassinato dalla mafia il generale dei Carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso a Palermo, in via Isidoro Carini, in un attentato nel quale persero la vita anche la moglie Emanuela Setti Carraro e l’agente di scorta Domenico Russo.

Il generale fu una delle figure simbolo della lotta alla criminalità organizzata, e prima nella lotta dello stato contro il terrorismo.

Dalla chiesa fu spedito in Sicilia e divenne martire dopo poco più di tre mesi: raggiunto all’uscita della Prefettura da un commando mafioso che aprì il fuoco con un Kalashnikov ak-47 verso il generale e sua moglie, non risparmiando neanche l’agente che li seguiva a bordo di un’Alfetta.

Un uomo delle istituzioni viene colpito quando "è diventato troppo pericoloso, ma si può uccidere perché è isolato", così nell'ultima – profetica – intervista a Giorgio Bocca, il generale aveva descritto la sua condizione: assediato dalla mafia, circondato da ostilità diffuse, lasciato senza i poteri che aveva reclamato quando era stato mandato a Palermo dopo i successi contro il terrorismo. A quaranta anni dall'attentato, il Comando Generale dell'Arma di Bolzano ha celebrato il Generale dalla Chiesa in una locandina (sotto) che lo ritrae sullo sfondo della bandiera italiana e riporta un suo significativo pensiero "Certe cose non si fanno per coraggio, si fanno solo per guardare più serenamente negli occhi i propri figli e i figli dei nostri figli". Con questa locandina, nell'alveo delle diverse iniziative promosse a memoria della ricorrenza, il Comando Generale ha voluto ricordare una delle pagine più tristi della recente storia italiana.

Il Generale Dalla Chiesa, nato a Saluzzo (CN) nel 1920, al momento dell’assassino ricopriva la carica di Prefetto di Palermo, è una figura esemplare di militare che ha dedicato la vita allo Stato ricoprendo incarichi complessi e delicati, infatti, già eroe nella guerra di liberazione dal nazifascismo, negli anni settanta è stato in prima linea nella lotta contro le Brigate Rosse, riuscendo a delineare gli schemi interni dei brigatisti ricorrendo all’utilizzo di infiltrati, sistema già sperimentato quando aveva comandato la Legione Carabinieri di Palermo organizzando e guidando il contrasto a Cosa Nostra. Al funerale ci furono molte grida in favore della pena di morte. Solo l’allora capo dello Stato Sandro Pertini aveva potuto raggiungere indisturbato la sua auto mentre altre personalità erano state circondate, spintonate e colpite con monetine. Dall’agguato di via Isidoro Carini a Palermo sono passati esattamente 14.610 giorni, ma la verità storica che emerge da tutti i riscontri è la constatazione che, ad appena tre mesi dall’insediamento di Dalla Chiesa alla Prefettura di Palermo, Cosa nostra oltre a rispondere alla sfida antimafia abbia “tecnicamente” eseguito un omicidio su commissione. Per conto di chi e perché? A questa domanda mancano ancora le risposte a 40 anni di distanza. Dalla foto che lo ritrae Comandante delle Squadriglie Antibanditismo nel Corleonese alla copia del suo foglio matricolare, passando per alcune toccanti scene di vita familiare: questo nella mostra dedicata al Gen. dalla Chiesa, alla biblioteca centrale Palermo fino al 2 ottobre pic.twitter.com/JUT1oTwU4s — Arma dei Carabinieri (@_Carabinieri_) August 31, 2022

