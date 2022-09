Urso (Fdi) a Bassano: «Porteremo a compimento il progetto autonomia in Veneto»

Pubblicità

Fratelli d’Italia ha presentato ieri i candidati per il territorio bassanese alla Camera e al Senato. A farlo è il capolista Adolfo Urso, senatore, protagonista della rinascita del partito in Trentino e numero uno del Copasir. Tra i candidati c’è anche Alessandro Urzì, commissario di Fratelli d’Italia e consigliere provinciale di Bolzano che nel collegio di Vicenza si confronterà direttamente con Letta.

I sondaggi indicano il partito della Meloni in Veneto quasi al 30%. Proiezioni che, se confermate dal voto, porterebbero a Roma almeno 14/15 parlamentari veneti.

Sulla pandemia è stato chiaro: «Sapremo coniugare le esigenze del mondo produttivo con maggiore saggezza, non fermeremo mai più la produzione. Per il settore agricolo bisogna realizzare una filiera alimentare completa e tornare a proteggere la produzione e il marchio europeo e italiano».

Poi l’annuncio tanto atteso sul tema caldo che interessa anche il Trentino: «Su indicazione di Giorgia Meloni sarà il governo di centro destra a traino Fratelli d’Italia a portare a compimento il progetto dell’autonomia in Veneto» – ha concluso Urso.

Questa è un’ottima notizia anche per il nostro Trentino che dall’autonomia Veneta trarrebbe un enorme vantaggio. Ricordiamo che attraverso un referendum i cittadini veneti avevano deciso per l’autonomia. Da allora sono passati 1702 giorni, e dal governo non è mai arrivata nessuna risposta.

Il senatore Urso sarà in Trento il 18 settembre per alcuni incontri politici e per salutare i militanti del movimento.

