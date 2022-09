Pubblicità

Il presidente del Consiglio provinciale Walter Kaswalder e i dirigenti di struttura hanno ringraziato e salutato i tre giovani giunti al termine di dodici mesi trascorsi in servizio civile a palazzo Trentini.

E’ stato espresso un apprezzamento davvero non formale per il contributo di entusiasmo, di idee e di competenze assicurato all’ente consiliare nei settori di rispettiva operatività. Pietro Trotter presso la Presidenza, Nicola Tomasi all’ufficio stampa e Giulia Ciaghi al servizio organi collegiali si sono espressi in modo davvero efficace, formando tra loro una squadra affiatata, che ha permesso performance eccellenti anche nel settore degli incontri dell’istituzione con le scuole trentine.

Per il Consiglio provinciale, un’esperienza di successo questa del servizio civile provinciale, che ora si conta di ripetere con l’ingaggio – proprio da domani – di altri tre giovani trentini.

