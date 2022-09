Tamponamento poco dopo il bivio per Maso Milano: per fortuna nessun ferito grave

Pubblicità

Non ha avuto gravi conseguenze, per fortuna, l’incidente avvenuto poco prima delle 13 di oggi, venerdì 2 settembre, sulla SS43 della Val di Non poco dopo il bivio per Maso Milano.

Un fuoristrada che viaggiava in direzione Trento, infatti, ha tamponato l’auto che lo precedeva, la quale stava rallentando a causa della colonna di veicoli che si era formata per il traffico piuttosto intenso.

Come detto, nello scontro nessuno è rimasto ferito gravemente. Solamente la donna alla guida della vettura bianca ha subito il classico “colpo di frusta” e ha dovuto ricorrere alle cure dei medici, accorsi con l’ambulanza.

Sul posto si sono portati immediatamente anche i Vigili del Fuoco volontari di Sporminore, che si sono occupati della messa in sicurezza dell’area, della pulizia della sede stradale e della gestione del traffico, e i Carabinieri di Andalo.

