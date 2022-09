Settembre apre con Tananai e Bandabardò: recupero date per il Rovereto Music Festival

Pubblicità

Finalmente a Rovereto! Tananai e Bandabardò sono pronti a salire sul palco del “Rovereto Music Festival” al palazzetto dello Sport, domenica 4 e lunedì 5 settembre.

Rimandate le date di agosto a causa del maltempo, e cambiata la location per assicurare il regolare svolgimento della serata, l’appuntamento con la grande musica è arrivato!

Domenica insieme a Tananai si esibiranno Anna Carol e Caterina Cropelli. Inizio spettacolo ore 21.

Costo dei biglietti per la serata con Tananai 25 euro e 15 euro per Bandabardò & Cisco.

Tananai assicura che la serata sarà esplosiva. Il giovane cantautore porterà live anche il suo nuovo brano, “Pasta” che racchiude l’anima più elettronica dell’artista e, come la hit “Baby Goddamn“, è stata scritta, composta e prodotta interamente da Tananai.

Presentata per la prima volta live durante la tournée nei club completamente sold out dello scorso maggio, la canzone è uno sfogo musicale e ritmico quasi viscerale, che invita l’ascoltatore ad abbandonare per un momento l’ansia e le preoccupazioni della quotidianità, staccare la mente e ballare per scaricare la tensione.

Tananai trascina l’ascoltatore in una nuova dimensione, più lontana dalle classiche vibes della stagione estiva. Le sonorità e l’attitudine urban si fondono con il mondo del clubbing dando vita a un brano con una top line martellante e la cassa dritta: impossibile non cantare, impossibile stare fermi. Anche seduti, anche davanti a un piatto di PASTA.

In cima a tutte le classifiche radiofoniche, di streaming e vendita con la collaborazione in “La dolce vita” di Fedez insieme anche a Mara Sattei, certificata doppio disco di platino, negli ultimi mesi Tananai ha conquistato il pubblico con la canzone presentata al Festival di Sanremo “Sesso Occasionale”, certificata disco di platino, e con “Baby Goddamn”, triplo disco di platino e per tre mesi in top10 su Spotify Italia e Fimi.

Dopo il live a Rovereto, Tananai calcherà il palco del NXT Station di Bergamo sabato 3 settembre, al Castello di Santa Severa a Santa Marinella (RM) mercoledì 7 settembre e infine a Genova, al Goa Boa Festival venerdì 16 settembre (recupero data del 1° luglio).

Per ulteriori informazioni: https://www.friendsandpartners.it/in-tour-it/tananai-live-2022

Con Tananai, sul palco del “Rovereto Music Festival” arriveranno anche Anna Carol e Caterina Cropelli.

Anna Carol, bolzanina di nascita, dopo un girotondo tra Colonia, Rotterdam e Londra, è tornata in Italia portando con sé soul, R&B, elettroniche e affascinata dal mondo della scrittura. Il suo album di debutto del 2022 è un groviglio di emozioni intrecciate in suoni acustici ed elettronici che confluiscono in melodie pop di influenza cosmopolita.

Con lei i suoni viaggiano, abbattendo i confini dello spazio e del tempo: Lucio Dalla parla con James Blake; Billie Eilish beve un gin tonic con Ornella Vanoni; Joni Mitchell incontra Lianne La Havas; per caso Mac Miller incontra in treno Pino Daniele; Frah Quintale fa una session con Erykah Bad.

La cantautrice trentina Caterina Cropelli tra i giovani talenti della musica italiana, dopo l’esperienza in gara a X Factor nel 2016, ha conquistato le principali playlist di Spotify (New Music Friday, Indie Italia, Scuola Indie, Best of Indie Italia 2020), superando i 3 milioni di stream sulla piattaforma con il suo omonimo album d’esordio uscito a marzo 2020.

Forte da sempre di un’intensa attività live, che l’ha portata negli anni a realizzare importanti aperture per artisti come Max Gazzè, Carmen Consoli, Irene Grandi, Cristina Donà, Simone Cristicchi e molti altri, è sicuramente da non perdere nel suo tour estivo. Da ascoltare e gustare i brani “La vita davanti”, “La Promessa”, “Abitudini”.

La serata di lunedì 5 settembre sarà scaldata dal ritmo della Bandabardò una delle più longeve band del panorama musicale italiano che arriva a Rovereto insieme a Cisco, storica voce dei Modena City Ramblers. Con oltre 1500 concerti e più di 25 anni di attività, ascoltare la Bandabardò live è sempre un’esperienza incredibile.

A Rovereto fa tappa il “Non fa paura tour“, progetto dal vivo che ha messo per la prima volta Bandabardò e Cisco e rappresenta l’evoluzione naturale dell’iniziativa discografica partita con la pubblicazione lo scorso 20 maggio dell’album “Non fa paura”.

Il disco contiene 10 tracce tra brani inediti, oltre che cover e rivisitazioni di brani storici della produzione musicale sia di Bandabardò che di Cisco. Questa la tracklist: “Come accendini accesi”, “In Patagonia”, “Gilles”, “Un maglione di lana irlandese”, “Una gita sul Po”, “Onda granda”, “Pioggia e sole”, “Sono un eroe”, “Manifesto”, “Non fa paura”.

