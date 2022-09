Polemica sepoltura feti. Pro Vita & Famiglia: «E’ atto di civiltà»

Pubblicità

In piena campagna elettorale c’è chi – come hanno fatto alcuni esponenti di Fratelli d’Italia – ha rilanciato l’idea di una legge per obbligare alla sepoltura dei feti, anche senza consenso della donna-madre che partorisce o che, come accade spesso, ricorre all’aborto.

Una proposta, in particolare del senatore Luca De Carlo, che ha scatenato un vespaio di polemiche, soprattutto da parte dell’area Pd.

La senatrice Monica Cirinnà, infatti, ha parlato di «proposta profondamente sbagliata, che lede l’autonomia e la dignità delle donne che scelgono di interrompere

la gravidanza».

Un’altra esponente dem, Valeria Valente, presidente della commissione sui Femminicidi, ha invece etichettato la proposta come «un orrore» che «dimostra tutto il disprezzo di Fdi per le donne, la loro libertà e il principio di autodeterminazione».

Ad entrare nel dibattito, per quanto riguarda l’associazionismo, è stata poi Pro Vita & Famiglia. «La proposta di legge sulla sepoltura dei feti sarebbe un passo di civiltà. La vita, infatti, è tale fin dal suo concepimento, come tale ha una dignità intrinseca da tutelare e i feti hanno lo stesso diritto di chiunque a una degna sepoltura, senza obbligare nessuna donna a mettere il proprio nome e cognome o di essere riconoscibile», ha dichiarato il portavoce della onlus Jacopo Coghe, che ha poi criticato il Partito Democratico per la sua contrarietà. «Ancora una volta – ha aggiunto Coghe – il Pd si rende protagonista di discriminazioni nei confronti di donne e nascituri e non si ferma neanche davanti alla morte dei più piccoli. Trattare i bambini come spazzatura da gettare nei rifiuti organici significa infatti calpestare la dignità di ogni vita umana. Allo stesso tempo significa non tener conto del dolore e del dramma che vivono le donne, poiché a nessuna, anche chi è costretta a ricorrere all’aborto, fa piacere che il figlio finisca tra i rifiuti ospedalieri».

Secondo la onlus, «Monica Cirinnà e Valeria Valente, che hanno parlato di “orrore” e “disprezzo verso le donne” dovrebbero sapere che il vero orrore è l’aborto, ovvero la prima causa di femminicidio nel mondo, soprattutto quando portato avanti in modo selettivo o eugenetico proprio da chi disprezza le donne che stanno per nascere».