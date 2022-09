Paura al carnevale di Notting Hill: tra arresti e violenze c’è anche una vittima di 21 anni

Pubblicità

Pubblicità



Momenti di paura al Carnevale di Notting Hill (Notting Hill Carnival, ovvero un festival di strada – il più grande di Londra e uno dei più grandi d’Europa – dai toni caraibici che tanto ricordano il Carnevale di Rio), evento in scena nel quartiere londinese dal 27 al 29 agosto 2022, prima edizione dopo due anni di assenza causa Covid.

Sulla manifestazione – di solito nota per i toni festosi – in questa edizione 2022 è calata una coltre particolarmente scura: nell’ultimo dei tre giorni di festa, tra violenze e arresti, è stato ucciso a coltellate un ragazzo di 21 anni. Le persone arrestate sarebbero oltre 200. (QUI link VIDEO)

Esito negativo per l’appello lanciato dalla polizia di Notting Hill: non si è ancora riusciti a risalire all’aggressore del giovane.

Pubblicità Pubblicità



Secondo la BBC, gli agenti avrebbero arrestato circa 209 persone totali: di queste, 46 per aggressione, 36 per possesso di droghe, 33 per possesso di armi, 27 per disordini e 8 per violenza sessuale. Il 21 enne sarebbe stato ucciso nella serata del 29 agosto, ultima sera di festa.

La Metropolitan Police Federation ha poi dichiarato – tramite post su Twitter – che sarebbero 34 gli agenti della polizia rimasti feriti nelle aggressioni. (QUI link VIDEO)

Il Carnevale di Notting Hill non è estraneo a vandalismo e aggressioni: anche nelle edizioni passate la polizia aveva non pochi problemi a mantenere la situazione sotto controllo: il bilancio conclusivo – purtroppo – conta ogni anno una buona dose di disordini e violenze.

Per quanto riguarda questa edizione, al momento stanno girando sui social numerosi video riguardo a momenti critici della manifestazione. (QUI link VIDEO)

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità

Pubblicità Pubblicità