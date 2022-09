Monopattini, ecco le nuove regole: doppio freno, frecce e campanello

Pubblicità

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (QUI link) il decreto del ministero delle Infrastrutture (data 18 agosto) che riporta le nuove regole da seguire per spostarsi in monopattino: questo decreto stabilisce nel dettaglio le caratteristiche tecniche dei veicoli e dei dispositivi di cui devono essere dotati al fine di essere in regola.

“I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica hanno caratteristiche tecniche diverse rispetto ai velocipedi come definiti dall’art. 50 del Nuovo codice della strada e, ai fini della sicurezza, è necessario adottare una specifica disciplina”.

Per adeguarsi a questo obbligo di legge si ha tempo fino al 30 settembre prossimo (esemplari nuovi) e 1° gennaio 2024 (già circolanti). (QUI link)

Le frecce – color ambra – dovranno essere installate davanti e dietro, tra i 150 e 1400 millimetri di altezza da terra. Dovranno lampeggiare con una frequenza compresa tra 1 e 2 Hertz con durata dell’impulso superiore a 0,3 secondi al 95% della massima intensità. Nel caso in cui queste vengono poste sul manubrio, ne basterà una sola coppia. (QUI link)

Modifiche in arrivo anche per i freni (QUI link): dovranno essere indipendenti su ciascun asse e presenti su entrambe le ruote. “I dispositivi indipendenti di frenatura, l’uno sulla ruota anteriore e l’altro su quella posteriore, possono agire sulla ruota (pneumatico o cerchione) ovvero sul mozzo, ovvero, in generale, sugli organi di trasmissione.”

Arriva anche l’obbligo del campanello: i monopattini dovranno essere dotati di un segnalatore acustico, il cui suono deve essere di intensità tale da poter essere percepito ad almeno 30 m di distanza.

Ai monopattini elettrici si applica poi la marcatura «CE» prevista dalla direttiva n. 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006 e successive modifiche ed integrazioni.

