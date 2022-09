Michela Noletti è la nuova presidente della Comunità della Val di Non

Pubblicità

Sono servite altre tre votazioni, ma alla fine la Comunità della Val di Non ha il suo nuovo (anzi, la sua nuova) presidente: è Michela Noletti, sindaca di Rumo.

Dopo la fumata nera di lunedì scorso (leggi qui), nella serata di ieri i 23 sindaci nonesi si sono riuniti nuovamente nella sala consiliare di Cles per delle nuove votazioni.

Votazioni che hanno registrato subito il passo indietro di uno dei candidati: Martin Slaifer Ziller, sindaco di Sanzeno, ha infatti fatto presente a inizio seduta la sua volontà di ritirarsi dalla corsa alla presidenza.

Si è deciso così di provare a rinnovare l’incarico al non-sindaco, ma ex presidente e commissario, Silvano Dominici, al quale sarebbero serviti però i 4/5 delle preferenze, ovvero 19 voti su 23. Il risultato? 16 voti, 3 in meno della soglia minima.

Si è quindi passati alla votazione tra i due sindaci che avevano avanzato la propria candidatura: da una parte Michela Noletti, sindaca di Rumo, dall’altra Daniele Biada, primo cittadino di Campodenno.

Una sfida terminata inizialmente in parità: 10 voti per Noletti, 10 per Biada, 3 tra schede bianche e nulle.

Per sbloccare la situazione di impasse è servita una nuova votazione, l’ultima, che ha visto i 3 “neutrali” schierarsi da una parte o dall’altra. Il risultato è stato di 12 voti per Noletti, 11 per Biada. Dopo una battaglia all’ultimo voto, per una sola preferenza, la sindaca di Rumo è diventata la nuova presidente della Comunità della Val di Non.

Finalmente, dopo una lunga fase di stallo, il motore della Comunità di Valle può riaccendersi. E tornare a viaggiare a pieni giri.

