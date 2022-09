Matteo Salvini e Giorgia Meloni arrivano in Trentino

Pubblicità

Pubblicità



Passerella dei leader del centro destra in Trentino. Domenica 4 settembre il leader della Lega Matteo Salvini sarà presente alle ore 19 al gazebo del carroccio in Piazza III novembre a Riva del Garda per incontrare i cittadini e i simpatizzanti del partito.

A seguire l’ex ministro dell’interno parteciperà a una cena organizzata dalla Lega all’hotel centrale sempre in piazza III Novembre.

Dall’organizzazione del carroccio fanno sapere che chi volesse partecipare può chiamare la segreteria del partito allo 0461233918.

Pubblicità Pubblicità



Lunedì 5 settembre, invece, Matteo Salvini sarà presente al gazebo della Lega in piazza urban center a Rovereto a partire dalle 13.30 per incontrare i militanti e i sostenitori del partito.

Sabato prossimo, 10 settembre, arriverà invece l’ormai certa futura Premier italiana Giorgia Meloni.

Alle 11.45 sarà nella centralissima di Piazza santa Maria Maggiore di Trento dove parlerà alla comunità trentina. Insieme e lei, Andrea De Bertoldi, Alessia Ambrosi, Alessandro Urzì e Marco Galateo, candidati per le prossime elezioni del 25 settembre.

Pubblicità Pubblicità



Da segnalare che il 18 settembre salirà a Trento anche Adolfo Urso, senatore di Fratelli d’Italia e capo del Copasir (Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica) che insieme al senatore De Bertoldi è stato il protagonista della rinascita del partito della Meloni in Trentino portandolo nelle ultime amministrative comunali a quasi l’8%.

Nel penultimo sondaggio Swg prima dello stop diffuso da La7 la coalizione del centrodestra aveva 17 punti di vantaggio. Margine che potrebbe aumentare nell’ultimo mese di campagna elettorale.

A questo punto non ci sarebbero dubbi sulla vittoria del centro destra, l’unica partita ancora da giocare è se con questo vantaggio, Meloni, Salvini e Berlusconi riusciranno a prendere maggioranza assoluta, sia alla Camera che al Senato.

Giorgia Meloni con i suoi Fratelli d’Italia infatti guadagnano un altro punto percentuale, portandosi al 24,8 per cento. Ma soprattutto il Pd perde un punto tondo tondo, assestandosi al 22,3%: il divario cresce di due punti secchi. E si fa davvero enorme. Terza forza la Lega di Matteo Salvini, stabile al 12,5 per cento.

Il M5s di Giuseppe Conte, dato in risalita di 1,2 punti percentuali, all’11,6 per cento. Quindi Forza Italia, che perde 1 punto secco ed è incalzata da Azione-Italia Viva: il partito di Silvio Berlusconi al 7%, l’alleanza centrista al 6,8 per cento.

Il partito di Luigi Di Maio è allo 0,6% e non entrerà in parlamento. Per il ministro degli esteri, candidato in Campania, non è scontato il nuovo rientro nelle aule di Roma. Lunedì potranno essere diffusi gli ultimi sondaggi poi negli ultimi 15 giorni prima del voto è vietata la diffusione di qualsiasi tendenza di voto.