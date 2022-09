La Cassa Rurale Val di Non-Rotaliana e Giovo festeggia l’inizio della scuola

Pubblicità

Il primo giorno di scuola è da sempre un momento indimenticabile nella vita di ognuno di noi. È un momento ricco di apprensione e di entusiasmo, sia da parte dei bambini, sia dei genitori che degli insegnanti. Un giorno che non si scorderà mai.

Proprio per valorizzare ulteriormente questo importante appuntamento, come da tradizione, la Cassa Rurale Val di Non-Rotaliana e Giovo ha organizzato anche quest’anno l’evento “In attesa del… primo giorno di scuola”, un pomeriggio di festa dove i bambini potranno divertirsi con le loro famiglie ed iniziare a conoscersi.

L’appuntamento è per domani, sabato 3 settembre alle ore 16.00, al Centro per lo Sport e il Tempo Libero di Cles (tribune del campo da calcio), per una giornata ricca di sorprese e momenti di animazione.

«Sarà un momento di festa per stare insieme, dopo due anni difficili, e scambiarsi un “in bocca al lupo” per l’inizio del percorso scolastico, che è anche un percorso di vita – spiega il presidente della Cassa Rurale Silvio Mucchi nell’invitare le famiglie all’evento, anche a nome del Consiglio d’amministrazione che rappresenta –. Questo è un modo, per la Cassa Rurale, di stare vicino alla sua comunità».

Parole a cui fanno seguito quelle del direttore generale Massimo Pinamonti: «Dopo la recente alleanza con la Cassa Rurale Rotaliana e Giovo, desideriamo rafforzare ulteriormente il legame con le nostre comunità, puntando sulla relazione con i nostri soci e clienti, che per noi significa vicinanza, amicizia, sostegno. Sono proprio questi gli ingredienti che guideranno l’iniziativa del 3 settembre, a cui tutti sono invitati».

Al termine dell’iniziativa, all’uscita è prevista la distribuzione degli zainetti scolastici per i figli dei soci e dei clienti della Cassa Rurale Val di Non-Rotaliana e Giovo che inizieranno la prima classe della scuola primaria.

