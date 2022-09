Incredibile! Aveva denunciato per violenza sessuale sugli anziani il suo collega: silurata dalla cooperativa sociale

Pubblicità

In un altro paese probabilmente l’avrebbero premiata, in altri tempi a Trento si sarebbe guadagnata l’aquila di san Venceslao. Perchè avere il coraggio di denunciare un molestatore e violentatore sessuale non è cosa da poco, specie di questi tempi dove girare il viso dall’altra parte è molto più comodo e facile.

L’avevano ringraziata tutti, anche i vertici della cooperativa sociale. Erano soddisfatti di avere una dipendente onesta e trasparente che credeva nei valori e nell’onestà, invece che in quelli dell’omertà e della vigliaccheria.

Poi però, dopo 15 giorni a Paola (nome di fantasia) è arrivata una lettera dove la cooperativa confermava la fine del rapporto di lavoro. Il suo contratto infatti non è stato rinnovato. Paola così si è trovata sulla strada con un mutuo da pagare.

Paola lavorava come operatore sanitario per la cooperativa sociale che assisteva a casa gli anziani da 12 mesi durante i quali per il suo attaccamento e impegno al lavoro le era stato rinnovato il contratto determinato per ben 4 volte.

Con altri colleghi assisteva presso le loro abitazioni gli anziani in tutto il Trentino. L’unica colpa di Paola è quella di aver denunciato un 40 enne di Trento residente in alta Valsugana per violenza sessuale sugli anziani e molestie nei suoi confronti. (qui l’articolo e la storia completa)

Il 40 enne già gravato da precedenti simili, affronterà il processo alla fine di novembre. Nel frattempo è stato licenziato dalla cooperativa. Aveva presentato ricorso ma il giudice prendendo atto delle testimonianze e dei fatti lo ha respinto confermando il licenziamento. Una decisione che potrebbe pesare in sede penale.

L’uomo, che lavorava da 15 anni dentro la cooperativa, doveva accudire e aiutare gli anziani presso le loro abitazioni. Lo faceva sempre in coppia con altre colleghe. È stata Paola, dopo aver assistito ai suoi folli comportamenti sui poveri anziani e contro di lei a decidere di denunciarlo.

Va detto che questa purtroppo è una gran brutta storia dove emerge un altro Trentino, cioè la parte profondamente malata, degradata e omertosa, che forse pochi immaginavano esistesse.

Le accuse da cui dovrà difendersi il 40 enne sono pesantissime: Violenza sessuale (art 609 con l’aggravante cod 61, comma 1) e reato continuato (art 81)

L’uomo era solito violentare le anziane non autosufficienti, ma non solo. In un caso ha perpetrato violenza sessuale anche nei confronti di un anziano over 80. A volte masturbava le povere anziane spesso incoscienti di quanto stava succedendo.

In una situazione le attenzioni sessuali si sono rivolte verso la sua collega davanti alla quale si è sbottonato i pantaloni chiedendo esplicitamente una prestazione sessuale. Ad inchiodarlo ci sono ben 18 testimonianze che saranno ascoltate uno a uno dal giudice in sede di processo. Se le accuse fossero provate, il 40 enne rischia fino a 15 anni di carcere.

Le colleghe di lavoro avevano cominciato a denunciare i comportamenti del 40 enne ma la cooperativa sembrava nicchiare sul da farsi. Per questo Paola dopo aver preso atto che il 40 enne continuava a lavorare nella cooperativa ha deciso insieme al suo avvocato di rivolgersi alla magistratura che dopo le indagini ha rinviato a giudizio il «violentatore seriale di anziani»

Abbiamo voluto andare ancora più a fondo della cosa intervistando Paola su quanto successo.

Cosa ti ha spinto a denunciare il tuo collega?

«Mi ha spinto un senso del dovere che ho ben radicato e l’onestà verso me stessa e il rispetto verso gli altri. Quanto stava succedendo era diventata una cosa inaccettabile. Persone come lui devono rimandere in carcere perché sono un pericolo pubblico per la comunità. Ora spero che la giustizia sia giusta. Questa almeno è la mia speranza».

Quanto successo pensa sia un caso isolato dentro le cooperative sociali trentine oppure hai la sensazione che ci siano altri episodi simili?

«Non credo che quello che è successo dentro la cooperativa sia un caso isolato. Ci sono anche violenze diverse da quelle fisiche come il mobbing, gli atteggiamenti provocatori, le minacce psicologiche, le umiliazioni e così via. Non le ho vissute direttamente per fortuna ma ne ho sentito parlare da altri operatori, in particolare delle RSA».

Il comportamento della cooperativa nei tuoi confronti dopo la tua denuncia come è stato?

«Non mi sovviene nessun aggettivo per definirtlo – spiega Paola con un sorriso ironico – dopo che hanno saputo della mia denuncia alla magistratura mi hanno telefonato riprendendomi perchè prima dovevo parlarne con loro, cosa che io aveva già fatto però, e inutilmente. Al momento comunque sentivo nei miei confronti un aria positiva, quasi di ringraziamento nei miei confronti. Mi sbagliavo però. infatti dopo 15 giorni è arrivata la lettera dove mi comunicavano che il mio contratto non mi sarebbe stato più rinnovato. E non è stato certo per colpa della mancanza di lavoro, sono a conoscenza infatti che sono state assunte altre persone dopo il mio siluramento».

Cosa hai pensato quanto hai ricevuto la lettera di licenziamento?

«Ho pensato che essere onesti in Italia non paga più. Ma negli ultimi anni se devo essere sincera ho perso la voglia di combattere. Ho la sensazione che l’Italia sia ormai assuefatta a tutto. Ingiustizie comprese».

Le tue colleghe sono state solidali nei tuoi confronti?

«Alcune sì. Dopo quanto successo io sono stata molto male, ho davvero pensato di ricredermi sui valori in cui credo da sempre e che mi sono stati insegnati dai miei genitori. Avevo davanti agli occhi quelle scene orripilanti e non sapevo a chi rivolgermi. Una collega mi ha chiamato confidandomi che qualcosa già si sapeva, dai lei ho avuto solidarietà perchè anche lei probabilmente ha passato quello che ho subito io».

Rifarebbe tutto uguale?

«Col senno di poi sì, forse non aspetterei così tanto per denunciare il tutto. Mi sono sentita sola, abbandonata e disperata ma soprattutto consapevole di avere contro un «mostro» che si chiamava cooperativa ammanicata con molti politici trentini. Ero insomma un moscerino contro un elefante. Purtroppo con il coraggio e l’onestà in Italia non arrivi da nessun parte. Quando sarò chiamata a testimoniare in tribunale dirò altro nella speranza che i comportamenti della cooperatica cambino nei confronti di tutti. Alla fine comunque mi hanno dato il benservito, elegante certo, lasciandomi per strada col mutuo da pagare. Vergognoso!»

Per ironia della sorte sul sito della cooperativa ci sono riportate queste parole: «Rispettare la legge è cosa diversa dal promuovere una cultura della legalità. Se infatti tutti rispettano le regole, non sempre tutti condividono la base di partenza: la cultura della legalità e del rispetto. “Omississ….si impegna ogni giorno in ogni sua attività al rispetto delle regole e a promuoverne la cultura di fondo che si traduce nel rispetto reciproco, nel dare valore alla persona e ad ogni essere vivente. Questo rappresenta per “omissis…” una grande responsabilità di promozione di una certo tipo di collettività e più in generale di società».

Poi in due distinti settore del sito web della cooperativa ci sono scritti: l’accordo quadro contro molestie e violenza sul lavoro e la dichiarazione della cooperativa contro molestie e violenza sul lavoro.

Tutto vero. Non si tratta di uno scherzo. E per questo ancora più drammatico. In poche parole chi scrive le regole è il primo a non seguirle. La cooperativa naturalmente riceve sovvenzioni dalla provinvia di Trento e dai comuni.

Rimangono le ultime tristi parole scritte in una email dalla cooperativa: «Le scrivo per ricordarle che il suo contratto a tempo determinato scadrà il giorno 30 giugno prossimo, pertanto 30 giugno sarà il suo ultimo giorno di lavoro. La prego di contattare il suo RTO per la riconsegna di telefono, divisa e tesserino di riconoscimento». Silurata per aver seguito le regole della cooperativa sociale.

La nostra redazione ha contattato il responsabile del personale della cooperativa in questione Luca Macuglia che abbiamo invitato a richiamarci per sentire la sua versione sul mancato rinnovo del contratto a Paola. Stiamo ancora attendendo di essere richiamati.