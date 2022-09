Incidente a Padaro di Arco, cade dalla moto: in ospedale un 16 enne

Pubblicità

Pubblicità



Nel tardo pomeriggio di ieri – giovedì 1° settembre – a Padaro di Arco, un 16 enne è stato vittima di una brutta caduta dalla moto. L’incidente è avvenuto intorno alle 18:15 lungo la strada che dalla frazione di Varignano porta al Rifugio San Giovanni al Monte.

Il 16 enne – per cause ancora da accertare – è caduto rovinosamente a terra dopo aver perso il controllo del mezzo. Sul posto sono arrivati in suo soccorso i sanitari con un’ambulanza ed i vigili del fuoco di Arco. A seguire, il giovane è stato poi trasportato all’ospedale di Arco.

Dalle informazioni giunte dai medici del pronto soccorso le sue condizioni non sarebbero gravi.

I rilievi saranno a cura delle forze dell’ordine.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità

Pubblicità Pubblicità